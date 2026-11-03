3 Funktionen, die Patienten zurückwollen: Was Coloplasts, Boston Scientifics und NurExones Tierdaten zeigen

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Wer bei einer Rückenmarksverletzung nur an das Gehen denkt, unterschätzt den Alltag der Betroffenen. In einer 2026 veröffentlichten Befragung von 185 Menschen mit Rückenmarksverletzung gehörten bei Teilnehmenden mit Paraplegie Blasenfunktion, Darmfunktion und Stehen beziehungsweise Gehen zu den am häufigsten genannten Erholungszielen. Das erklärt, warum heutige Versorgung und regenerative Forschung an sehr unterschiedlichen Punkten ansetzen. Coloplast hilft bei der Blasenentleerung, Boston Scientific moduliert in ausgewählten Indikationen die beteiligten Nerven, und NurExone untersucht in Tiermodellen mehrere neurologische Funktionen zugleich.

Rückenmarksverletzungen betreffen mehr als Motorik

Das Rückenmark leitet nicht nur Befehle an Arme und Beine. Es überträgt auch sensorische Informationen und steuert autonome Funktionen. Je nach Höhe und Schwere der Verletzung können deshalb Bewegung, Gefühl, Blasen- und Darmkontrolle, Sexualfunktion, Kreislaufregulation und weitere Körperfunktionen beeinträchtigt sein. Für Selbstständigkeit kann eine zuverlässige Blasenfunktion mindestens so wichtig sein wie eine sichtbare Verbesserung des Gangbildes.

Frühere Studien zu Erholungsprioritäten kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. In einer Befragung von Patienten, Angehörigen und Fachleuten erhielten Blasen- und Darmfunktion in allen Gruppen hohe Priorität. Solche Ergebnisse bedeuten nicht, dass alle Betroffenen dieselben Ziele haben. Sie zeigen aber, warum ein Entwicklungsprogramm nicht allein anhand von Schritten auf einer Gehstrecke beurteilt werden sollte.

Coloplast unterstützt die tägliche Entleerung

Coloplast A/S (ISIN: DK0060448595) ist ein etablierter Anbieter von Produkten für Kontinenzversorgung. Bei einer neurogenen Blasenfunktionsstörung, wie sie nach einer Rückenmarksverletzung auftreten kann, ermöglichen intermittierende Katheter eine regelmäßige Entleerung. Das kann Unabhängigkeit schaffen und Komplikationen einer unzureichend entleerten Blase reduzieren.

Dieser Ansatz behandelt jedoch nicht die Rückenmarksverletzung selbst. Er organisiert eine verlorene oder eingeschränkte Funktion im Alltag. Produktwahl, Häufigkeit der Anwendung und medizinische Überwachung müssen individuell angepasst werden. Coloplast steht damit für die heutige unterstützende Versorgung einer konkreten Folge der neurologischen Schädigung.

Boston Scientific stimuliert bestehende Nervenbahnen

Boston Scientific Corporation (ISIN: US1011371077) bietet mit Axonics eine sakrale Neuromodulation für definierte Formen von überaktiver Blase, Dranginkontinenz, Harnverhalt und Stuhlinkontinenz an. Ein implantierter Neurostimulator sendet elektrische Impulse an die Sakralnerven und soll dadurch die Kommunikation zwischen Nervensystem und Blase beziehungsweise Darm beeinflussen.

Auch dies ist keine regenerative Therapie für Rückenmarksverletzungen und nicht für jeden neurologischen Patienten geeignet. Das Beispiel zeigt vielmehr eine zweite Versorgungsebene: Während ein Katheter die Blasenentleerung mechanisch ermöglicht, versucht Neuromodulation vorhandene neuronale Schaltkreise funktionell zu beeinflussen. Indikation, Kontraindikationen und Patientenauswahl bleiben entscheidend.

NurExone misst drei Funktionen im Tiermodell

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) setzt experimentell weiter oben in der biologischen Kette an. ExoPTEN soll über beladene Exosomen regenerative und neuroprotektive Prozesse im verletzten Nervengewebe unterstützen. In präklinischen Rattenstudien berichtete das Unternehmen nach kurzer Behandlung nicht nur über motorische und sensorische Verbesserungen, sondern auch über eine schnellere Rückkehr des Harnreflexes beziehungsweise der Blasenfunktion.

Das macht ExoPTEN nicht zu einer Blasentherapie. Die Messung dient als zusätzlicher funktioneller Endpunkt in einem Modell der akuten Rückenmarksverletzung. Sie soll zeigen, ob sich eine mögliche Wirkung über sichtbare Bewegung hinaus auf weitere Nervenfunktionen erstreckt.

Drei Ebenen, die nicht austauschbar sind

Coloplast, Boston Scientific und NurExone stehen daher nicht in einem direkten Produktrennen. Katheterversorgung kompensiert eine gestörte Funktion. Sakrale Neuromodulation beeinflusst bestehende Signalwege bei bestimmten Blasen- und Darmstörungen. ExoPTEN soll in einer sehr frühen Entwicklungsphase das verletzte Nervengewebe selbst unterstützen. Die ersten beiden Ansätze sind in definierten Anwendungen etabliert; der dritte ist präklinisch und nicht zugelassen.

Gerade diese Trennung macht den Vergleich nützlich. Selbst eine künftige regenerative Therapie würde Rehabilitation und unterstützende Versorgung wahrscheinlich nicht überflüssig machen. Umgekehrt zeigen die heutigen Hilfsmittel, wie groß der Bedarf bleibt, verlorene neurologische Funktionen an ihrer Ursache zu verbessern.

Warum mehrere Endpunkte später entscheidend werden

Für NurExone sind motorische, sensorische und autonome Messungen deshalb mehr als eine lange Ergebnisliste. Sie können helfen, ein späteres klinisches Programm auf Funktionen auszurichten, die Patienten tatsächlich wichtig sind. Dafür müssen die Tierbefunde zunächst reproduziert, die geeignete Dosis und Verabreichung festgelegt und Sicherheit sowie Wirksamkeit beim Menschen geprüft werden.

Die bisherigen Daten beweisen keine Wiederherstellung der Blasenkontrolle bei Patienten. Sie zeigen aber, warum Rückenmarksregeneration breiter gedacht werden muss als die Frage, ob jemand wieder Schritte machen kann. Selbstständigkeit entsteht aus mehreren Funktionen - und jede davon braucht ihren eigenen belastbaren Nachweis.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42626110/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18209742

https://www.coloplast.com/about-us/what-we-do

https://www.bostonscientific.com/us/en/healthcare-professionals/products/continence-devices/bladder-stimulators/axonics-sacral-neuromodulation-system/fp90000129.html

https://nurexone.com/

https://nurexone.com/wp-content/uploads/2026/01/NurExone-2025-DECK-V7.pdf





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