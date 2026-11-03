Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Während der Goldpreis unter 4.000 USD gerutscht ist, machen Daten den Bullen Mut. In China wird so viel Gold gekauft, wie seit Oktober 2023 nicht mehr! Damit ist ein wichtiger Treiber für den Markt intakt. Bei Barrick Mining richten sich die Blicke auf die kommenden Quartalszahlen. Dann erwarten Investoren auch ein Update zum IPO der Nordamerika-Aktivitäten. Zuletzt wurde von Verzögerungen berichtet. Bei den Gold-Explorern sticht Desert Gold derzeit hervor. Das Unternehmen steht kurz vor der Produktion. Der CEO hat über den aktuellen Stand berichtet und sieht die Ressource noch lange nicht am Limit. Analysten sehen bei der Aktie viel Potenzial. Auch im Silbersektor herrscht derzeit keine Partystimmung. Der Preis hat zuletzt stark korrigiert. Dies gilt auch für die Aktie von First Majestic Silver. Beim Branchenschwergewicht wird es am Donnerstag spannend.

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