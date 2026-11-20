Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Schock bei Deutz! Nach dem Absturz der Aktie von über 13 EUR sorgt eine Shortseller-Attacke für zusätzliche Verunsicherung. Schwere Vorwürfe rund um die milliardenschwere Übernahme von FFG setzen den einstigen Börsenliebling unter Druck. Auch bei Evotec scheinen Anleger kein Vertrauen zu haben. Selbst positive Nachrichten aus der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb können der Aktie nicht auf die Beine helfen. Bietet das Mehrjahrestief eine Einstiegschance? Dagegen steht bei Desert Gold Ventures eine spannende Phase bevor. Der Explorer bereitet die Goldproduktion vor und Analysten sehen bei der Aktie Vervielfachungspotenzial. Der Goldsektor insgesamt ist nach dem Preisrutsch unter 3.800 USD zwar angeschlagen, doch Edelmetallexperte Markus Bußler bleibt investiert und setzt auf eine Gegenbewegung.

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