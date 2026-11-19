Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec arbeitet weiter an seiner Neuausrichtung. Mit dem im Frühjahr gestarteten Transformationsprogramm "Horizon" will das Unternehmen seine Profitabilität verbessern. Die Evotec-Aktie kommt dagegen weiterhin nicht in die Gänge und musste zuletzt wieder hohe Kursverluste hinnehmen. Am Donnerstag notiert sie bei rund 2,80 €. Damit wurde die wichtige Marke von 3 € erneut unterschritten. Hier stellt sich die Frage: Bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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