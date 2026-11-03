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Dow Jones News
03.11.2026 07:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul wieder auf Talfahrt - Apple-Zulieferer unter Druck

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul wieder auf Talfahrt - Apple-Zulieferer unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach einer schwachen Vorgabe der Wall Street auch am Dienstag uneinheitlich. Hauptthemen sind die Quartalszahlen, vor allem aber der Ausblick von Apple und die Zwischenwahlen in den USA. Letztere könnten das Machtgefüge im Kongress verändern und Präsident Trump das Regieren schwerer machen. Daneben noch die Zinserhöhung in Australien. Die Reserve Bank of Australia hat wie mehrheitlich schon erwartet die Zinsen erhöht und zwar bereits das fünfte Mal in diesem Jahr, um die anhaltende Inflation einzudämmen.

Zunächst lediglich zur Kenntnis genommen wird, dass es im Iran-Krieg wieder gegenseitige Angriffe gab, obwohl Präsident Trump diesen vor den Zwischenwahlen eine Absage erteilt hatte. Zudem hatten am Vortag noch Meldungen über neue diplomatische Versuche für Zuversicht und sehr stark fallende Ölpreise gesorgt. Die zeigen sich auf dem gedrückten Niveau wenig verändert. Brent-Öl kostet 105,30 Dollar, rund 12 Dollar weniger als im jüngsten Hoch am Freitag.

Im koreanischen Seoul setzt sich das Hin und Her des technologielastigen Kospi fort. Nach dem deutlichen Plus am Vortag sackt der Index nun wieder um 3,9 Prozent ab, wofür Teilnehmer den Ausblick von Apple zumindest mitverantwortlich machen. Der iPhone-Hersteller hat für das wichtige Weihnachtsquartal niedrigere Bruttomargen prognostiziert angesichts steigender Kosten für Speicherchips. Der Ausblick verstärke die Bedenken hinsichtlich der Kosten und Rentabilität von Technologieinvestitionen, unter anderem in Künstliche Intelligenz.

In Shanghai gibt der Composite-Index um 1,1 Prozent. Hier bremst, dass die chinesische Notenbank den Mindestreservesatz für Deviseneinlagen von Finanzinstituten ab dem 15. November von 4 auf 6 Prozent anheben will. Besser hält sich der HSI in Hongkong, er liegt 0,5 Prozent im Plus. In Sydney, wo es am Montag im Vorfeld des Zinsbeschlusses etwas deutlicher nach unten gegangen war, erholt sich der S&P/ASX-200 leicht um 0,3 Prozent. Dazu könnte etwas beitragen, das die Entscheidung die Zinsen zu erhöhen, gespalten ausfiel und drei der neun beschließenden Notenbanker für einen unveränderten Zinssatz plädierten. In Japan pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen eines Feiertags.

Unter den Einzelwerten geht es in der gesamten Region nach dem Rücksetzer bei den Ölpreisen mit den Kursen der Fluggesellschaften nach oben. In Hongkong heben Cathay Pacific um 2,9 Prozent ab, in Sydney Qantas um 6,7 oder in Hongkong Air China um 2,4 Prozent.

Unter Druck stehen Aktien von Apple-Zulieferern. Largan Precision fallen um 9,3 Prozent, TSMC um 1,9, Hon Hai (Foxconn) um 2,4 oder LG Innotek um 7,6 Prozent. Der Kurs des Apple-Konkurrenten Samsung Electronics rutscht um 4,2 Prozent ab. 

=== 
INDEX           zuletzt +/- %     % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.886,80  +0,3      +2,0      06:00 
Topix 500 (Tokio)     Feiertag         +15,5 
Kospi (Seoul)       5.633,29  -3,9     +33,5      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.513,42  +0,5      -8,3      09:00 
Shanghai-Composite    3.593,92  -1,2      -9,5      08:00 
Straits-Times (Singapur) 5.278,95  -0,5     +13,6      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)  4.963,06  -2,6     -42,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.622,31  +0,2      -3,5      10:00 
 
DEVISEN          zuletzt +/- %     00:00    Mo, 08:44 % YTD 
EUR/USD           1,1193  +0,1     1,1185     1,1186  -4,7 
EUR/JPY           176,71  +0,0     176,68     176,35  -4,0 
EUR/GBP           0,8342  -0,0     0,8343     0,8346  -4,3 
USD/JPY           157,88  -0,0     157,94     157,62  +0,8 
USD/KRW          1.340,50  -0,4    1.346,05    1.333,72  -6,9 
USD/CNY           6,6715  +0,4     6,6480     6,6566  -4,6 
USD/CNH           6,6714  +0,4     6,6461     6,6523  -4,4 
USD/HKD           7,8467  0,0     7,8465     7,8450  +0,8 
AUD/USD           0,6978  -0,3     0,6996     0,7031  +4,6 
NZD/USD           0,5628  +0,2     0,5615     0,5635  -2,2 
BTC/USD         76.547,35  -0,2   76.730,93    78.379,03 -12,7 
 
ROHÖL           zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          97,19  +0,8      0,73      96,46 
Brent/ICE          105,18  +0,4      0,41     104,77 
 
Metalle          zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold           3.919,89  -0,7     -27,53    3.947,42 
Silber            49,22  -2,8     -1,40      50,63 
Platin          1.433,45  -1,1     -15,80    1.449,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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