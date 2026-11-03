Cupertino - Apple bekommt im üblicherweise lukrativen Weihnachtsgeschäft Gegenwind durch explosiv wachsende Speicherchip-Preise. Der iPhone-Konzern enttäuschte die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Vierteljahr, die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund drei Prozent. Der Kostenanstieg bei Speicherchips sei beispiellos und gehe weiter, sagte der neue Apple-Chef John Ternus in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Der Konzern versuche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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