DJ Lufthansa verdient mehr als erwartet

DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa hat ihren operativen Gewinn trotz hoher Treibstoffkosten unerwartet deutlich gesteigert. Sie profitierte nach eigenen Angaben von einer robusten Nachfrage - vor allem im Frachtgeschäft und bei Lufthansa Technik - sowie von Kostendisziplin. Der Nettogewinn stieg überproportional wegen Basis- und Bewertungseffekten.

Im dritten Quartal kletterte das bereinigte EBIT um 6 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 1,37 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 11,5 von 11,9 Prozent.

Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,26 Milliarden Euro und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 1,07 Milliarden gelautet.

Die Treibstoffkosten stiegen um 543 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

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November 03, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

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