Winterthur - Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 mehr Bestellungen als im Vorjahreszeitraum erhalten. Das ist eine grosse Überraschung. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Die Bestellungen summierten sich zwischen April und September auf 422,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das ist ein Plus von 5,4 Prozent. Damit gelang dem Unternehmen die Wende, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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