Basel - Der Lifescience-Konzern Lonza baut seine Präsenz in den USA markant aus. Er übernimmt vom deutschen Merck-Konzern fünf Werke in den Vereinigten Staaten. Mit der Transaktion verdoppelt der Pharmazulieferer seine US-Präsenz von vier auf neun CDMO-Standorte, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. CDMO steht für «contract development and manufacturing organization» und bezeichnet die Auftragsentwicklung und Auftragsproduktion für Pharmaunternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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