Zürich - Der Franken hat am Dienstagmorgen seine deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt gegenüber dem Euro und dem Dollar gehalten. In der Nacht auf Dienstag blieb es am Devisenmarkt allerdings ruhig. Die Aufmerksamkeit richtet sich weiterhin auf die Zwischenwahlen in den USA. Der Dollar kostet mit 0,8181 Franken praktisch gleich viel wie am Vorabend, liegt aber klar unter den 0,8239 Franken vom Montagmorgen. Auch der Euro hat binnen 24 Stunden spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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