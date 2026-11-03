Die Micron-Aktie gerät erneut kräftig unter Druck. Am Montag verlor der Halbleitertitel -5,78% und schloss bei 833,59 US$. Damit testet der Kurs eine wichtige Unterstützung, nachdem bereits die Erholung an der Marke von 925,00 US$ gescheitert war. RSI und MACD senden ebenfalls Warnsignale. Droht nun die nächste größere Abwärtsbewegung? Chartanalyse zur Micron-Aktie Die Micron-Aktie ist erneut unter die Unterstützungszone um 900,00 bis 925,00 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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