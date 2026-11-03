Kabelsabotage in der Ostsee: Warum Satelliten von Eutelsat als Ausweichroute gelten

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Nach dem NATO-Treffen in Rostock rückt die Frage in den Fokus, wie Daten fließen, wenn Seekabel ausfallen - und wie wenig Bandbreite im Ernstfall genügen muss

Am Meeresboden der Ostsee wird aufgerüstet, zunächst auf dem Papier. Am 20. und 21. Oktober 2026 kamen in Rostock Militärs, Behörden und Betreiber im NATO-Netzwerk für kritische Unterwasser-Infrastruktur zusammen, um Seekabel und Pipelines besser zu schützen. Die NATO-Aktivität "Baltic Sentry" läuft seit Januar 2025. Anfang September wurde bekannt, dass Verbündete nahe Spitzbergen eine russische Operation vereitelt haben, bei der nach Angaben von Quellen eine zerstörerische Fähigkeit gegen Unterseekabel erprobt werden sollte. Der Kreml bestreitet Sabotageaktionen.

Wie abhängig die Datenwelt von Kabeln ist

Je nach Schätzung laufen zwischen 95 und 99 Prozent der interkontinentalen Datenströme über Seekabel. In der Ostsee häufen sich seit Ende 2024 Schäden an Daten- und Stromkabeln. Die Betreiberverbände weisen darauf hin, dass weltweit die meisten Schäden durch Fischerei oder Schiffsanker entstehen, eine Absicht lässt sich in vielen Fällen schwer belegen. Der Cybersicherheitsexperte Ferdinand Gehringer fordert dennoch den Aufbau von Parallelstrukturen, etwa per Satellit.

Satelliten als Ausweichroute - mit Grenzen

Satellitenbetreiber wie Eutelsat Communications (WKN: A0HGPT | ISIN: FR0010221234) stellen Kapazität bereit, die im Krisenfall genutzt werden kann. Eutelsat betreibt dafür unter anderem die Konstellation OneWeb im niedrigen Erdorbit. Ersetzen können Satelliten die Kabel allerdings nicht. Die Kapazität je Nutzer ist begrenzt, und Funkverbindungen lassen sich stören. Im Ostseeraum sind seit Längerem auch Satellitennavigationssignale betroffen, vor allem aus Richtung Kaliningrad und Sankt Petersburg.

Daraus ergibt sich eine praktische Frage: Wie viel Datenmenge muss ein Notweg tragen, damit er im Ernstfall nützt? Eine Ausweichroute ist nur so hilfreich wie die Information, die sich über sie schicken lässt. Betreiber stellen Kapazität bereit. Software kann dafür sorgen, dass weniger davon gebraucht wird.

Die Software-Ebene: Nodestream

An dieser Stelle kommt die Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) ins Spiel. Ihre Plattform überträgt nach Unternehmensangaben Video, Sprache, Telemetrie und Daten ab 8 kbit/s und kann auch über überlastete, umkämpfte oder gestörte Satelliten- und Mobilfunkverbindungen laufen. Früheren Angaben zufolge soll sie bis zu 90 Prozent Bandbreite einsparen und einen Paketverlust von über 40 Prozent verkraften. Diese Werte stammen vom Unternehmen und wurden nicht unabhängig überprüft. Während Eutelsat Übertragungskapazität verkauft, setzt Nodestream auf eine Software-Schicht, die auch dünne Verbindungen nutzbar machen soll.

Die Debatte um den Kabelschutz zeigt, dass redundante Kommunikationswege politisch und militärisch an Gewicht gewinnen. Ob und in welchem Umfang daraus Geschäft für einzelne Anbieter entsteht, ist allerdings offen.

Quellen:

https://www.bmvg.de/de/aktuelles/nato-schutz-kritischer-unterwasserinfrastruktur-6165578

https://www.defensenews.com/global/europe/2026/09/10/nato-allies-foil-russian-subsea-cable-sabotage-plot/

https://de.euronews.com/my-europe/2026/09/04/ostsee-polen-nato-sabotage-spionage-russen

https://t3n.de/news/beschaedigte-internet-datenkabel-in-der-ostsee-ummantelung-1659226/

https://nachrichten.fr/sabotage-oder-zufall-nato-verstaerkt-ueberwachung-nach-massiven-kabelschaeden-in-der-ostsee/

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/07252lq33jyvly.pdf

https://nodestream.tech/

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Nodestream

ISIN: AU0000481509

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