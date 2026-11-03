Premium Finanzierung: Goliath Resources nimmt fast 10 Mio. CAD auf - ohne Warrants!

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Goliath Resources zieht 9,8 Mio. CAD frisches Kapital an Land - mit 27,5 Mio. CAD in der Kasse und 55 ausstehenden Bohrergebnissen bleibt das Surebet-Projekt hochspannend.

In einem anspruchsvollen Marktumfeld, in dem viele Explorationsunternehmen Schwierigkeiten haben, frisches Kapital aufzunehmen, setzt Goliath Resources (TSXV: GOT; FSE: B4IF) ein deutliches Ausrufezeichen: Der kanadische Goldexplorer schließt eine überzeichnete Privatplatzierung über rund 9,8 Millionen CAD bei institutionellen Investoren ab - und das vollständig ohne beiliegende Optionsscheine (Warrants) oder Vermittlungsprovisionen.

Mit einem prognostizierten Kassenbestand von komfortablen 27,5 Millionen CAD zum Start in das Jahr 2027 verfügt die Gesellschaft damit über maximale Handlungsfreiheit. Für Anleger aber wohl noch spannender: Aus dem diesjährigen Bohrprogramm auf dem Golddigger-Projekt im weltberühmten Golden Triangle von British Columbia warten noch die Ergebnisse von satten 55 Gold-Bohrlöchern auf ihre Veröffentlichung.

Verwässerungsarmer Deal: 9,8 Millionen CAD zu Premium-Konditionen

Die Platzierung unterstreicht das anhaltende Vertrauen namhafter institutioneller Adressen in das Vorzeigeprojekt Surebet. Die Transaktion gliedert sich nach folgenden Eckdaten:

Volumen & Bewertung: Ausgabe von 6.057.000 neuen Stammaktien zu je 1,62 CAD für einen Bruttoemissionserlös von rund 9,8 Millionen CAD.

Flow-Through-Struktur: Die Emission nutzt kanadische Steuervorteile; Goliath verpflichtet sich, sämtliche Mittel bis spätestens 31. Dezember 2027 in qualifizierte Explorationsarbeiten auf Golddigger-Surebet zu investieren, während die steuerliche Übertragung an die Zeichner bereits mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 erfolgt.

Keine Gebühren: Die Kapitalmaßnahme wurde ohne Vermittlungsgebühren abgewickelt und verzichtet vollständig auf Warrants, wodurch kein künftiger, zusätzlicher Überhang an Bezugsrechten den Aktienkurs deckelt.

Fristen & Genehmigung: Die neu ausgegebenen Papiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 1. März 2027; die finale Freigabe durch die TSX Venture Exchange steht unter den üblichen formalen Bedingungen.

CEO Roger Rosmus betont, dass die erneute Unterstützung durch institutionelle Großanleger die operative Basis für die systematische Weiterentwicklung der Surebet-Entdeckung nachhaltig festigt und Goliath wirksam gegen zwischenzeitliche Marktschwankungen abschirmt.

Surebet im Golden Triangle: 48.443 Bohrmeter und 55 Bohrlöcher im Labor

Mit dem frischen Kapital im Rücken richtet sich der Blick der Rohstoffmärkte nun auf die Auswertung der Feldsaison 2026. Auf dem Golddigger-Projekt hat Goliath Resources eine beeindruckende Kampagne mit insgesamt 48.443 Bohrmetern abgeschlossen. Während die bislang gemeldeten Abschnitte die kontinuierliche Ausdehnung des hochgradigen Quarz-Sulfid-Systems untermauern, befindet sich ein Großteil der Bohrmeter noch in der labortechnischen Bearbeitung: Die Analyseergebnisse von 55 Bohrlöchern stehen derzeit noch aus.

Für Investoren bedeutet diese Ausgangslage eine außergewöhnlich dichte Pipeline an Kurskatalysatoren für die Wintermonate. Da Goliath die anstehenden Arbeiten für 2027 bereits mit rund 27,5 Millionen CAD an liquiden Mitteln vollständig ausfinanziert hat, entfällt jeglicher kurzfristige Finanzierungsdruck. Die anstehenden Laborergebnisse werden zeigen, wie weit die Surebet-Lagerstätte noch entlang des Streichens und in die Tiefe expandiert und ob das geologische Modell die erwarteten Unzen-Zuwächse im produktiven Golden Triangle voll bestätigt.

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