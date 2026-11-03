Original-Research: FINEXITY AG - von NuWays AG
Einstufung von NuWays AG zu FINEXITY AG
CMD: Vier Marken, ein Ledger - die Roadmap wird messbar
Anlässlich seines ersten CMDs stellte FINEXITY eine neue Organisationsstruktur vor und präsentierte erstmals Finanzziele für die einzelnen Geschäftsbereiche. Zusammen mit den Q3 Zahlen bietet die Veranstaltung einen klaren Rahmen, um den Ausbau hin zum für 2028 angestrebten regulierten DLT-Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) zu verfolgen.
Die Wertschöpfungskette ist nun auf vier Marken aufgeteilt. Die Gruppe agiert nun unter vier Marken. Jede deckt einen Schritt der Kette vom Emittenten bis zum Anleger ab und verfügt über eine eigene Prognose für 2026e sowie ein mittelfristiges Ziel (3-5 Jahre):
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: finexity-ag-2026-11-03-update-de-25f74
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research
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