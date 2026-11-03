Original-Research: FINEXITY AG - von NuWays AG



03.11.2026 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von NuWays AG zu FINEXITY AG Unternehmen: FINEXITY AG ISIN: DE000A40ET88 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 16 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Christian Sandherr

CMD: Vier Marken, ein Ledger - die Roadmap wird messbar



Anlässlich seines ersten CMDs stellte FINEXITY eine neue Organisationsstruktur vor und präsentierte erstmals Finanzziele für die einzelnen Geschäftsbereiche. Zusammen mit den Q3 Zahlen bietet die Veranstaltung einen klaren Rahmen, um den Ausbau hin zum für 2028 angestrebten regulierten DLT-Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) zu verfolgen.



Die Wertschöpfungskette ist nun auf vier Marken aufgeteilt. Die Gruppe agiert nun unter vier Marken. Jede deckt einen Schritt der Kette vom Emittenten bis zum Anleger ab und verfügt über eine eigene Prognose für 2026e sowie ein mittelfristiges Ziel (3-5 Jahre): nolivius - die Emissionsplattform. nolivius strukturiert und emittiert tokenisierte Anleihen, Aktien und Fonds; jedes Mandat zielt darauf ab, letztendlich an der Nundara notiert zu werden. Für 2026e erwartet das Management einen Umsatz von 2,1-2,3 Mio. € (ca. 80 % aus Beratung und Strukturierung) und ein EBITDA von -0,3 Mio. € bis -0,1 Mio. €, wobei bereits im zweiten Halbjahr ein positives EBITDA erwartet wird. Das mittelfristige Ziel sind >10 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 35-40 %. Etwa die Hälfte davon soll aus wiederkehrenden Emittenten- und Vermögensverwaltungsgebühren sowie aus der Nundara-Software stammen. Transformationsmandate für Banken und Vermögensverwalter dienen gleichzeitig als Vertriebskanal für die Infrastruktur. Nundara - der Kern der Infrastruktur. Nundara deckt die Bereiche Tokenisierung, Registerführung, Handel und Abwicklung ab. Derzeit betreibt das Unternehmen ein DLT-OTC-Board mit über 300 tokenisierten Anleihen. Ab 2028 soll ein reguliertes DLT-TSS im EWR sowie ein zweiter Handelsplatz in den VAE betrieben werden. Für 2026e wird ein Umsatz von 0,3-0,5 Mio. € prognostiziert, bei einem EBITDA von -2,2 Mio. € bis -2,0 Mio. €. Das mittelfristige Ziel sind >25 Mio. € Umsatz bei einer Marge von 50-55 %, ohne White-Label-Einnahmen. Die Listungsgebühren sollen von ca. 0,1 Mio. € auf >20 Mio. € steigen, was ca. 80 % des mittelfristigen Umsatzes entspricht. Bei einer Bruttomarge von ca. 85 % und einer stabilen Kostenbasis von ca. 1,1-1,3 Mio. € pro Halbjahr dürfte der operative Hebel erheblich sein, sobald das Volumen steigt. Effecta - die Umsatzbasis, Marge durch die Plattform. Effecta ist das Haftungsdach für mehr als 45 gebundene Vermittler mit einem Primärmarktvolumen von ca. 100 Mio. € p.a.; der Erwerb von 90,1 % steht noch unter Prüfung durch die BaFin. Für 2026e wird ein Umsatz von 6,5-7,0 Mio. € bei einem EBITDA von 0,1-0,2 Mio. € erwartet, da die meisten Provisionen an die Vermittler weitergegeben werden (Bruttomarge ca. 10 %). Das mittelfristige Ziel liegt bei >25 Mio. € bei einer Marge von 8-10 %. Der Hebel liegt bei der Marge: Sobald Effecta die Vertriebsinfrastruktur auf Basis der Nundara-Technologie betreibt, soll die Bruttomarge auf ca. 20 % steigen .

Effecta ist das Haftungsdach für mehr als 45 gebundene Vermittler mit einem Primärmarktvolumen von ca. 100 Mio. € p.a.; der Erwerb von 90,1 % steht noch unter Prüfung durch die BaFin. Für 2026e wird ein Umsatz von 6,5-7,0 Mio. € bei einem EBITDA von 0,1-0,2 Mio. € erwartet, da die meisten Provisionen an die Vermittler weitergegeben werden (Bruttomarge ca. 10 %). Das Der Hebel liegt bei der Marge: Sobald Effecta die Vertriebsinfrastruktur auf Basis der Nundara-Technologie betreibt, soll die Bruttomarge auf ca. 20 % steigen . VolksInvest - kapitalarmer Vertrieb. Die im Mai 2026 gestartete App für Privatanleger vermittelt derzeit tokenisierte Anleihen. Sie soll zum Online-Broker und zur einheitlichen Anlegermarke der Gruppe werden und alle Anleger, einschließlich FINEXITY Invest und Crowdli, unter einem Dach vereinen. Anleger werden über die EGRO-Zeitungsgruppe (ca. 70 Wochenzeitungen, bis zu 10 Mio. Leser) gewonnen, die über eine Umsatzbeteiligung vergütet wird. Infolgedessen soll die Marketingquote von 30-65 % des Umsatzes auf unter 3 % sinken. Für 2026e erwartet das Management einen Umsatz von 0,1-0,2 Mio. € und ein EBITDA von -1,1 Mio. € bis -1,0 Mio. €; das mittelfristige Ziel liegt bei >10 Mio. € bei einer Marge von 15-20 %. - Fortsetzung -



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: finexity-ag-2026-11-03-update-de-25f74

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research



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