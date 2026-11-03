Davos - Das Schweizer MedTech-Startup avaisor AG hat in einer Pre-Seed-Runde Investitionszusagen über CHF 488'000 erhalten. Zu den Investoren gehören ein Syndikat von mehr als 15 führenden Chirurginnen und Chirurgen aus aller Welt, ein Family Office aus Singapur sowie ein Schweizer Business Angel. Mit den Mitteln werden die Weiterentwicklung und die internationale Skalierung der Technologie von avaisor vorangetrieben. Chirurgische Expertise zugänglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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