Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Belastend wirkt vor allem die angespannte Lage im Nahen Osten sowie die anhaltende Schwäche im Technologiesektor. Etwas Halt geben dem SMI dagegen defensive Schwergewichte. Technologie- und Halbleiterwerte stehen am Dienstag verstärkt unter Druck. Auch Apple konnte die Anleger am Vorabend trotz solider Zahlen nicht überzeugen. Umsatz und Gewinn lagen zwar leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab