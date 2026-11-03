LAIQON sorgt mit seinem KI-ETF-Geschäft für Aufmerksamkeit. Nur rund zehn Wochen nach dem Börsenstart hat der LAIQON EU AI ETF bereits ein Fondsvolumen von 90 Millionen Euro erreicht. Jetzt legt der Hamburger Vermögensverwalter nach und bringt gemeinsam mit Amundi einen weiteren KI-gesteuerten ETF an den Markt. Diesmal stehen amerikanische Aktien im Mittelpunkt. Für Anleger der LAIQON Aktie stellt sich die Frage: Entwickelt sich das Geschäft mit künstlicher Intelligenz zum nächsten großen Wachstumstreiber? LAIQON EU AI ETF: 90 Millionen Euro in zehn Wochen Der Start des ersten NextGen AI Active ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin