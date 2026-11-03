Chur - Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal 2026 deutlich an Schwung verloren. Graubünden behauptete sich in diesem Umfeld mit einem Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von rund 2.2% jedoch bemerkenswert robust. Getragen wurde diese Entwicklung vor allem vom Tourismus, einer stabilen Binnenwirtschaft und einer insgesamt widerstandsfähigen Exportwirtschaft. Damit hebt sich der Kanton klar von der nationalen Konjunkturabkühlung und von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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