Fresenius Medical Care (FME) meldete für das dritte Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 1,1% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 4,94 Mrd., während das berichtete EBIT aufgrund erheblicher Restrukturierungsaufwendungen um 19,4% auf EUR 384 Mio. zurückging. Schwache Behandlungsvolumina in den USA, auslaufende TDAPA-Effekte und Inflationsdruck belasten weiterhin die Profitabilität. Das Management engte die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf die untere Hälfte der bisherigen Spanne ein. Wir erhöhen unsere Umsatzschätzung für 2026, senken jedoch unsere Schätzung für das berichtete EBIT. Trotz kurzfristiger Gegenwinde stützen die starke Cash-Generierung, operative Verbesserungen und die laufenden Aktienrückkäufe unsere Investmentthese. Wir bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 46,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag
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