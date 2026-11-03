Der Chipkonzern Nvidia legt am 17. November seine neuen Quartalszahlen vor. Obwohl das Unternehmen seine eigenen Umsatzprognosen seit mehr als zwei Jahren regelmäßig übertrifft, reagiert die Börse häufig mit Kursverlusten - ein Muster, das Anleger vor der nächsten Veröffentlichung besonders aufmerksam verfolgen. Sechs Kursverluste nach zehn Quartalsberichten In den vergangenen zehn Quartalsberichten seit Mai 2024 fiel die Nvidia-Aktie sechsmal am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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