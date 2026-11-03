FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 630 (770) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1080 (1090) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 20500 (19800) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY CUTS VISTRY TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 216 (325) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV PRICE TARGET TO 77 (85) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 302 (324) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 17580 (16601) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (190) PENCE - JEFFERIES RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 305 (265) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 2,11 (2,09) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3100 (2740) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM'
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