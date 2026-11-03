Mitteilung der LAIQON AG: LAIQON: EU - AI ETF erreicht 90 Mio. EUR - US - AI ETF startet Börsenlisting - LAIQON - EU AI ETF erreicht 10 Wochen nach Börsenlisting 90 Mio. EUR - LAIQON - US AI ETF ab heute bei allen wichtigen Handelsplätzen gelistet - Amundi erneut Fondspartner LAIQON - EU AI ETF erreicht 10 Wochen nach Börsenlisting 90 Mio. EUR Der LAIQON - EU AI ETF (WKN: A42FBA) stößt weiterhin auf hohes Interesse bei privaten und institutionellen Anlegern. Rund 10 Wochen nach seinem Börsenlisting am 18. August 2026 hat der NextGen AI Active ETF ein Fondsvolumen von 90 Mio. EUR erreicht. Dazu Christian Sievers, Chief AI Officer der LAIQON AG: "Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch unserer Anleger. Er motiviert uns, unseren Weg konsequent weiterzugehen und unsere langjährig entwickelte KI-Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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