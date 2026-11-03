Aus historischen Proben des USGS wurden 0,21 % bzw. 0,39 % WO3 und 11,57 % bzw. 24,78 % MnO gemeldet

3. November 2026 / Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Krait Critical Minerals Corp. (das "Unternehmen" oder "Krait") (CSE: KRIT | FWB: U0S) gibt bekannt, dass es am 29. Oktober 2026 eine Vereinbarung über den Erwerb eines Mineralkonzessionsgebiets (die "Vereinbarung") mit Cannon Bridge Mining Services Inc. ("Cannon Bridge") abgeschlossen hat, nach welcher Krait eine ausschließliche Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an dem historischen Wolfram-Mangan-Projekt Dixon (das "Projekt Dixon" oder das "Konzessionsgebiet") gewährt wird. Das Konzessionsgebiet umfasst sechs zusammenhängende, nicht patentierte Erzgang-Schürfrechte auf Bundesland, die etwa 13 Kilometer (8 Meilen) östlich von Carson City, Nevada, liegen.

Ergänzend zu den bereits bestehenden Beteiligungen in den Bereichen Gold und Antimon in Ontario, im Bundesstaat Washington und in Nevada würde der geplante Erwerb das nordamerikanische Explorationsportfolio von Krait um Wolfram und Mangan erweitern.

Das Vorkommen Dixon wurde Anfang der 1940er Jahre vom United States Geological Survey ("USGS") untersucht. In staatlichen Aufzeichnungen werden wolframhaltige Manganoxid-Mineralisierungen in alteriertem rhyolitischem Gestein, historische Probenahmen und zwei untertägige Erkundungsstollen beschrieben.

Highlights des Konzessionsgebiets

Standort und Konzessionen in Nevada: Sechs zusammenhängende Erzgang-Schürfrechte DXT 1-6 decken das historisch dokumentierte Prospektionsgebiet ab, das etwa 13 Kilometer östlich von Carson City im Gebiet von Hackett Canyon-Fiddlers Green liegt.

Staatliche Dokumentation: Bei der Kartierung und den Untersuchungen erfasste der USGS im Jahr 1943 geologische Beobachtungen, Probenahmen und untertägige Bergbauanlagen.[1] [2]

Entnahme von Wolframproben 1941: J.H. Heizer von Rare Metals Corporation ermittelte Berichten zufolge einen Durchschnittsgehalt von ca. 0,7 % Wolframtrioxid (WO3); die Verteilung der Proben und die angewandten Analysemethoden konnten nicht verifiziert werden.[3] [4]

Probenahme durch den USGS: Zwei historische Proben ergaben Berichten zufolge Gehalte von 0,21 % bzw. 0,39 % WO3 sowie 11,57 % bzw. 24,78 % Manganoxid (MnO).[5] [6]

Historische Bergbauanlagen: Die Aufzeichnungen beschreiben einen unteren Querschlag von etwa 120 Fuß (36,6 Meter) Länge und einen oberen Querschlag von etwa 40 Fuß (12,2 Meter) Länge, der etwa 35 Fuß (10,7 Meter) über diesem liegt.[7]

Moderne Evaluierung erforderlich: Eine geologische Kartierung und systematische Probenahmen sind notwendig, um die historischen Angaben zu verifizieren und die Mineralisierung zu bewerten.

Sämtliche historischen Ergebnisse wurden noch nicht durch einen qualifizierten Sachverständigen von Krait verifiziert; sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für das Konzessionsgebiet und stellen keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven dar.

Oscar Mendoza, President und Chief Executive Officer von Krait Critical Minerals, merkte dazu wie folgt an: "Der geplante Erwerb des Wolfram-Mangan-Projekts Dixon stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Strategie von Krait dar, ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsprojekten für kritische Mineralien in Nordamerika aufzubauen. Wolfram und Mangan sind strategisch wichtige Rohstoffe, die in einer Vielzahl von Industrie-, Fertigungs- und Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommen, und wir sind der Ansicht, dass historisch dokumentierte Vorkommen wie Dixon eine sorgfältige technische Bewertung rechtfertigen.

Was Dixon besonders interessant macht, ist der Umfang der vorliegenden historischen geologischen Dokumentation. Das Konzessionsgebiet wurde von staatlichen Geologen untersucht; bei historischen Probenahmen wurden sowohl Wolfram als auch Mangan nachgewiesen, und untertägige Anlagen liefern zusätzliche Informationen über das geologische Umfeld. Diese Aufzeichnungen bieten einen Ausgangspunkt für eine moderne geologische Bewertung.

Da nordamerikanische Industrien und Regierungen zunehmend Wert darauf legen, die inländischen Lieferketten für kritische Rohstoffe zu stärken, halten wir es für besonders relevant, historisch belegte Mineralvorkommen in etablierten Bergbau-Jurisdiktionen zu untersuchen. Unser Ziel ist es, anhand eines disziplinierten, technisch fundierten Ansatzes zu prüfen, ob die historischen Ergebnisse untermauert werden können und ob eine weiterführende Exploration gerechtfertigt ist", so Mendoza weiter.

Abbildung 1: Regionale Standortkarte des Projekts Dixon mit Kennzeichnung der Konzessionen östlich von Carson City und ausgewählter historischer Wolfram-Konzessionsgebiete in Nevada.

Wolfram-Mangan-Projekt Dixon

Das Projekt Dixon umfasst die Konzessionen DXT 1-6 im Gebiet von Hackett Canyon-Fiddlers Green im Westen von Nevada. Das Prospektionsgebiet wird in historischen geologischen Publikationen und in den Datensätzen 10043765 und 10296288 des Mineral Resources Data System ("MRDS") des USGS erwähnt.

Die MRDS-Einträge belegen die historische Identifizierung des Prospektionsgebiets Dixon.[8]

Regionale Mineralvorkommen und historische Produktionsdaten liefern lediglich einen geologischen Kontext und lassen keine Rückschlüsse auf die Ergebnisse in Dixon zu.

Vorhandene Straßen und Wege bieten Zugang zum allgemeinen Gebiet, aber ihre Eignung für die zukünftige Erkundung muss noch bewertet werden.

Historische Exploration und geologisches Umfeld

Das Prospektionsgebiet Dixon wurde ursprünglich in den 1930er und frühen 1940er Jahren auf Mangan erkundet und später auch auf Wolfram untersucht, das in Verbindung mit Manganoxid-Mineralisierungen auftritt.

Im Jahr 1943 kartierten und beprobten die USGS-Geologen M.R. Klepper und P. Joralemon wolframhaltige Manganoxid-Mineralisierungen innerhalb von lokal brekziiertem, intensiv silifiziertem rhyolitischem Vulkangestein.[9][10]

Historische Beschreibungen verweisen auf fließgebänderten Rhyolith und lithischen Rhyolithtuff, die lokal mit intrusivem Material vergesellschaftet sind. Wolframhaltige Manganoxid-Äderchen zementieren, wie gemeldet, Brekzienzonen in der Nähe eines Kontakts zwischen Rhyolith und Tuff.[11]

Die historische Kartierung beschrieb einen mineralisierten Aufschluss von etwa 60 Fuß (18,3 Meter) in Streichrichtung mit einer durchschnittlichen Breite von 15 Fuß (4,6 Meter). Die Untersuchenden vermuteten außerdem, dass die Mineralisierung in den tiefer gelegenen Bergbauanlagen von der Zone an der Oberfläche strukturell versetzt sein könnte. Diese nicht verifizierten Interpretationen erfordern eine moderne Kartierung und Probenahme.[12]

Abbildung 2: Grenze der Konzession Dixon DXT 1-6 und ungefähre Lage des historisch dokumentierten Prospektionsgebiets und von zwei untertägigen Stollen.

Historische Entnahme von Wolfram- und Manganproben

Zwei historische Proben des USGS lieferten den Meldungen zufolge die folgenden Ergebnisse:

Historische Probe Wolframtrioxid (WO3) Manganoxid (MnO) Probe 1 0,21 % 11,57 % Probe 2 0,39 % 24,78 %

Quelle: Historische Aufzeichnungen des USGS und des Bureau of Mines and Geology von Nevada.[13] [14]

Die historischen Beschreibungen enthalten zudem Angaben zu folgenden Probenahmebreiten unter Tage:

Unterer Querschlag (120 Fuß/36,6 Meter): Eine gemeldete Gesteinssplitterprobe über etwa 13 Fuß (4,0 Meter) mit einer historisch korrigierten Breite von etwa 10 Fuß (3,0 Meter).

Oberer Querschlag (40 Fuß/12,2 Meter): Eine gemeldete Gesteinssplitterprobe über etwa 24 Fuß (7,3 Meter) mit einer historisch korrigierten Breite von etwa 17 Fuß (5,2 Meter).[15]

Die historischen Probenahmestandorte, -methoden und -breiten wurden nicht unabhängig verifiziert; bei den korrigierten Breiten handelt es sich nicht um bestätigte wahre Mächtigkeiten. Die begrenzten Probenergebnisse sind nicht repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte im Konzessionsgebiet. Analytische MnO-Werte dürfen nicht mit den Gehalten an elementarem Mangan (Mn) verwechselt werden.

Abbildung 3: Geologische Karte mit Kennzeichnung der Konzessionen Dixon DXT 1-6, der wichtigsten Gesteinsverbände, der kartierten Verwerfungen und nahe gelegener historischer Vorkommen.

Historische Beschreibungen des mineralisierten Materials

Eine staatliche Untersuchung aus dem Jahr 1943 beschrieb etwa 1.000 Tonnen Material zwischen dem oberen Stollen und der Oberfläche, das schätzungsweise mindestens 10 % wolframhaltige Manganoxide enthielt.

Dieselbe Untersuchung ging von weiteren etwa 250 Tonnen Material oberhalb des unteren Stollens aus, das etwa 20 % Oxidmaterial enthielt.#_edn16

Diese historischen Prozentangaben beziehen sich auf die geschätzten Anteile wolframhaltiger Manganoxide und nicht auf die Gehalte an WO3 oder elementarem Mangan (Mn).

Die Angaben zu den Materialmengen stammen aus der Zeit vor der Einführung von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und werden ausschließlich als historische Explorationsinformationen bereitgestellt, nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die ursprünglichen Schätzmethoden, die zugrunde liegenden geologischen Daten, die Annahmen zur Dichte, die Klassifizierungskriterien und die Verifizierungsverfahren sind nicht ausreichend dokumentiert, um eine Bewertung nach modernen Berichterstattungsstandards zu ermöglichen. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Krait behandelt sie auch nicht als solche. Anleger sollten sich nicht auf die Zahlen als Nachweis für die aktuelle Mineralmenge, den Gehalt oder die wirtschaftliche Gewinnbarkeit verlassen. Für Dixon wurden bislang keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven nachgewiesen.

Regionaler Kontext und kritische Mineralien

Nevada blickt auf eine Geschichte der Wolframexploration und -produktion zurück. Zu den historisch dokumentierten Beispielen zählen St. Anthony, Nevada Scheelite und Pilot Mountain; diese sind für den regionalen Kontext in Abbildung 1 dargestellt.

Diese Konzessionsgebiete stehen in keinem Zusammenhang mit Dixon; ihre historische Produktion, Ressourcen oder Explorationsergebnisse lassen keinen Rückschluss auf eine Mineralisierung in Dixon zu. Wolfram wird in Schneidwerkzeugen, Industriemaschinen und Verteidigungsanwendungen eingesetzt, während Mangan vor allem bei der Stahlherstellung sowie in Speziallegierungen und Batteriematerialien zum Einsatz kommt.

Bestimmungen der Optionsvereinbarung

Gemäß der Vereinbarung vom 2. November 2026 gewährt Cannon Bridge dem Unternehmen Krait eine ausschließliche Option auf den Erwerb eines Eigentumsanteils von 100 % an dem Konzessionsgebiet. Cannon Bridge hält seinerseits eine Option von Stream Metals LLC ("Stream Metals") auf den Erwerb des Konzessionsgebiets und muss diese Option vor oder gleichzeitig mit dem Eigentumserwerb durch Krait ausüben.

Bargegenleistung

Krait hat Cannon Bridge eine Bargegenleistung in Höhe von insgesamt 120.000 USD auf der Basis des folgenden Zahlungsplans zu zahlen:

Fälligkeit der Zahlung Betrag (USD) 22. Dezember 2026 10.000 22. März 2027 10.000 22. September 2027 25.000 22. März 2028 25.000 22. September 2028 25.000 22. März 2029 25.000 Gesamt 120.000

Jede Barzahlung ist nach ihrer Leistung nicht mehr erstattungsfähig, und Krait kann ausstehende Beträge ohne Vertragsstrafe vorzeitig begleichen. Falls Krait eine Zahlung versäumt, muss Cannon Bridge eine schriftliche Benachrichtigung übermitteln und eine 30-tägige Frist zur Behebung des Versäumnisses einräumen, bevor es die Option kündigen kann; dies gilt vorbehaltlich der Bestimmungen zu Fällen höherer Gewalt in der Vereinbarung.

Royalty

Mit Eintritt der Unverfallbarkeit erhält Cannon Bridge oder ein zulässiger Rechtsnachfolger eine Net-Smelter-Returns-Royalty ("NSR") von insgesamt 2,0 % auf alle aus dem Konzessionsgebiet produzierten und verkauften Mineralien und mineralischen Produkte. Krait erhält das einmalige Recht, 1,5 % der NSR gegen eine Barzahlung von 1.000.000 USD zurückzuerwerben, wodurch eine nicht weiter reduzierbare NSR von 0,5 % bestehen bleibt.

Die Transaktion unterliegt den Bestimmungen der Vereinbarung, dem geltenden Recht sowie den einschlägigen Richtlinien der Canadian Securities Exchange.

Geplante Exploration und Evaluierung

Krait beabsichtigt, die verfügbaren geologischen Informationen zu prüfen, bevor entschieden wird, ob geologische Kartierung, Prospektion, geochemische Probenahme oder geophysikalische Untersuchungen angezeigt sind. Sämtliche Feldarbeiten stehen unter dem Vorbehalt einer technischen Bewertung, des Zugangs, der Genehmigungen und der Zustimmung durch das Management. Weitere Informationen werden nach Bedarf bekannt gegeben.

Beauftragung von More Capital Ltd.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es More Capital Ltd. ("More Capital") mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Public Relations, digitaler Content und damit verbundenem Marketing beauftragt hat. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 90 Tagen, beginnend am 23. Oktober 2026; die Vergütung beläuft sich auf insgesamt 33.000 CAD in bar zuzüglich geltender Steuern. Im Rahmen der Vereinbarung werden keine Wertpapiere oder Aktienoptionen als Vergütung ausgegeben. More Capital ist ein vom Unternehmen unabhängiger Dienstleister. Nach Kenntnis des Unternehmens halten weder More Capital noch dessen Principals Wertpapiere des Unternehmens oder eine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen; davon ausgenommen sind mögliche Erwerbe im Rahmen üblicher Markttransaktionen.

More Capital ist ein unabhängiger Dienstleister mit Sitz in 110 Bloor Street West, Suite 2004, Toronto, Ontario, Kanada, M5S 2W7, und ist unter der E-Mail-Adresse info@morecapitalltd.com erreichbar.

Über More Capital Ltd.

More Capital Ltd. ist ein in Toronto ansässiges, familiengeführtes Unternehmen für private Investments und strategische Beratung; es unterstützt börsennotierte und private Unternehmen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, kommerzielle Partnerschaften, strategische Positionierung, Kommunikation, Marktexpansion und bei ausgewählten Direktinvestitionsmöglichkeiten.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J. Garry Clark, P.Geo. (PGO #0245), einem Direktor von Krait und einer "qualifizierten Person" im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Herr Clark hat das Konzessionsgebiet nicht besucht und die historischen Angaben zu Probenahmen, Analysen, Produktion oder Materialtransporten nicht durch eigene Feld- oder Laborarbeiten unabhängig verifiziert. Seine Prüfung stützte sich auf die angeführten Karten, Veröffentlichungen und Datenbanken. Das Fehlen der ursprünglichen Probenahmestandorte, Analysezertifikate, Probenahmeverfahren sowie Labor- und QA/QC-Aufzeichnungen schränkt die Zuverlässigkeit der historischen Daten ein.

Historische Informationen und technische Referenzen

Angaben zur historischen Geologie, Probenahmen, Mächtigkeiten und Beschreibungen des mineralisierten Materials wurden aus behördlichen Unterlagen und technischen Veröffentlichungen zusammengestellt und wurden nicht durch moderne Explorationen bestätigt. Sie dienen lediglich der Einordnung und sollten nicht als Nachweis für aktuelle Ressourcen, Reserven oder wirtschaftliche Rentabilität angesehen werden.

Über Krait Critical Minerals Corp.

Krait Critical Minerals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sein Goldprojekt Goldbar Spider Lake in Ontario vorantreibt und Möglichkeiten im Bereich Gold und kritische Mineralien in Nordamerika evaluiert.

Für Goldbar Spider Lake im westlichen Teil des Schreiber-Hemlo-Grünsteingürtels besitzt Krait eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an einem 3.636 Hektar großen Konzessionsgebiet, das 148 Konzessionen und 171 Konzessionseinheiten umfasst; diese unterliegt einer Net Smelter Return Royalty von 3 %.

Am 16. September 2026 erwarb Krait das Unternehmen Nevada Hills Antimony LLC und hält dadurch Beteiligungen an den Projekten Bales Antimony und Antimony Bell im Bundesstaat Washington. Zudem schloss das Unternehmen am 19. Oktober 2026 eine Optionsvereinbarung mit Sierra Antimony Corp. über den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an 17 zusammenhängenden, nicht patentierten Konzessionen (ca. 354 Acres) im Humboldt County, Nevada, unter den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kraitminerals.com. Folgen Sie Krait außerdem auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors

Oscar Mendoza

Chief Executive Officer und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Krait Critical Minerals Corp.

Steve Vanry - CFO

Telefon: +1 604 671-9522

E-Mail: steve@kraitminerals.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Informationen lassen sich anhand von Begriffen wie "geht davon aus", "erwartet", "plant", "möglicherweise", "wird", "könnte", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken erkennen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Aussagen bezüglich der geplanten Übernahme des Projekts Dixon; der Zahlungsverpflichtungen und geplanten Meilensteine; des Abschlusses des zugrunde liegenden Erwerbs des Konzessionsgebiets durch Cannon Bridge von Stream Metals LLC; die Ausübung und das Wirksamwerden der Option von Krait; die Übergabe und Eintragung von Eigentums- und Lizenzgebührenunterlagen; die Aufrechterhaltung von Bergbaurechten; die mögliche Ausübung des Rückkaufs der Lizenzgebühren; geltende behördliche Anforderungen; die Überprüfung und Verifizierung historischer geologischer Informationen; die Bewertung von Wolfram- und Mangan-Zielen; potenzielle Kartierungen, Probenahmen, Vermessungen und sonstige Explorationsmaßnahmen; den künftigen Zugang, die Genehmigungen, die Finanzierung und das technische Personal; sowie die umfassendere nordamerikanische Explorationsstrategie von Krait.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider, einschließlich ihrer Fähigkeit, die geplante Übernahme abzuschließen, Barzahlungen und sonstige vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, nach Ausübung der Stream Metals-Option ein gültiges Eigentumsrecht zu erlangen, das Abbaurecht aufrechtzuerhalten, die erforderlichen Genehmigungen und Zugangsrechte zu erhalten, die Finanzierung und das Personal sicherzustellen sowie ausreichend zuverlässige historische Informationen für die Explorationsplanung zu beschaffen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen, darunter die Nichtwahrnehmung oder Nichtabwicklung der zugrunde liegenden Option von Stream Metals oder der Option von Krait; die Unfähigkeit, erforderliche Barzahlungen zu leisten; Verzögerungen beim Abschluss, bei der Übertragungsdokumentation, der Eintragung, bei Genehmigungen oder Zulassungen; Probleme hinsichtlich Eigentumsrechten, Abbaurechten und Zugangsrechten; Änderungen von Gesetzen oder Börsenrichtlinien; unvollständige oder unzuverlässige historische Aufzeichnungen; die Möglichkeit, dass moderne Untersuchungen die historischen Probenahmen, Mächtigkeiten oder geologischen Interpretationen nicht bestätigen; Unsicherheiten hinsichtlich Mineralisierung, Gehalt, Kontinuität und wirtschaftlichem Potenzial; Explorations- und Betriebsrisiken; Veränderungen der Rohstoffpreise und der Finanzmärkte; sowie die begrenzte Verfügbarkeit von Kapital, Ausrüstung, Auftragnehmern oder qualifiziertem Personal.

Die historischen Ergebnisse und Schätzungen wurden nicht unabhängig überprüft und geben keinen Aufschluss über die Menge, den Gehalt, die Kontinuität oder die wirtschaftliche Rentabilität der Mineralisierung bei Dixon. Derzeit gibt es im Projekt weder Mineralressourcen noch Mineralreserven, und es besteht keine Gewähr dafür, dass der Erwerb abgeschlossen wird, die Exploration erfolgreich verläuft oder künftige Arbeiten eine wirtschaftliche Lagerstätte nachweisen werden.

Das Management hält seine Annahmen für angemessen, kann den Lesern jedoch nicht garantieren, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Weitere Risiken sind in den laufenden Offenlegungsunterlagen von Krait auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben.

Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Krait keine Verpflichtung, diese Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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#_ednref1 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref2 Quelle: Klepper, M.R., und Joralemon, P. (1943). Geologische Karte des Mangan-Wolfram-Prospektionsgebiets der Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900019.

#_ednref3 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref4 Quelle: Stager, H.K., und Tingley, J.V. (1988). Wolfram-Lagerstätten in Nevada. Nevada Bureau of Mines and Geology, Bulletin 105, S. 30-31.

#_ednref5 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

[6] Quelle: Stager, H.K., und Tingley, J.V. (1988). Wolfram-Lagerstätten in Nevada. Nevada Bureau of Mines and Geology, Bulletin 105, S. 30-31.

#_ednref7 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref8 Quelle: United States Geological Survey, Mineral Resources Data System ("MRDS"), Akten 10043765 und 10296288.

#_ednref9 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref10 Quelle: Klepper, M.R., und Joralemon, P. (1943). Geologische Karte des Mangan-Wolfram-Prospektionsgebiets der Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900019.

#_ednref11 Quelle: Moore, J.G. (1969). Geologie und Mineralressourcen der Countys Lyon, Douglas und Ormsby, Nevada. Nevada Bureau of Mines and Geology, Bulletin 75, S. 31.

#_ednref12 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref13 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref14 Quelle: Stager, H.K., und Tingley, J.V. (1988). Wolfram-Lagerstätten in Nevada. Nevada Bureau of Mines and Geology, Bulletin 105, S. 30-31.

#_ednref15 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

#_ednref16 Quelle: Bateman, P.C., und Klepper, M.R. (1943-1944). Ormsby County - Dixon Brothers. Nevada Bureau of Mines and Geology, Mining District Files, Aktenzeichen 13900010.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86500Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86500&tr=1



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