Die Philips-Aktie legte am Dienstagvormittag um 4,8% auf 25,69 Euro zu und überwand dabei die Zwischenhochs aus April und Juli. Grund waren die Quartalszahlen und eine grundsätzliche Einigung mit dem US-Justizministerium im jahrelangen Streit um fehlerhafte Schlafapnoe- und Beatmungsgeräte. Damit stellt sich die Frage: Beginnt für den Medizintechnik-Konzern jetzt ein neues Kapitel? Marge überrascht positiv Die Analysten der kanadischen RBC lobten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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