Nach dem starken Wochenauftakt steht der DAX im frühen Dienstagshandel einmal mehr unter Druck. Das Unterfangen, die Marke von 26.000 Punkten schnell zurückzuerobern, ist fürs Erste gescheitert. Eine erneute Abwärtsbewegung sollte nun nicht überraschen.Ölpreise ziehen wieder an und ziehen dem Index den Stecker Die gestrige Erholung der Aktienmärkte basierte auf den rückläufigen Ölpreisen. Brent-Öl und WTI-Öl gaben zu Wochenbeginn kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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