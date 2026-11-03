Düsseldorf (ots) -Ab sofort übernimmt Klüh Catering die gastronomische Versorgung am Standort der thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH in Hagen. Der Neuauftrag umfasst die Verpflegung von rund 925 Mitarbeitenden aus Produktion und Verwaltung.Zum Leistungsspektrum gehören Frühstück, Mittagessen und Zwischenverpflegung sowie die Bewirtschaftung der Meetingräume. Ergänzt wird das Angebot durch Verpflegungsautomaten, die auch außerhalb der regulären Ausgabezeiten eine Versorgung mit Speisen und Getränken ermöglichen. Für die Zubereitung setzt Klüh Catering unter anderem auf Frontcooking und Merry Chef-Hochgeschwindigkeitsöfen. Über die Klüh-Catering-App können die Tischgäste Speisen vorbestellen und sich über das aktuelle Angebot informieren. Die App bietet zudem Informationen zu Nährwerten, Nachhaltigkeit, Allergenen und Zusatzstoffen sowie zu besonderen Angeboten und kulinarischen Aktionen.Neben dem Leistungsspektrum überzeugte Klüh im Auswahlprozess auch mit praktischer Erfahrung. Im Rahmen eines Referenzbesuchs an einem von Klüh Catering betreuten Standort eines Automobilzulieferers in Münster konnte sich thyssenkrupp Hohenlimburg ein konkretes Bild von der Umsetzung vor Ort machen. Die Vergabe erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. Zum Auftrag gehört auch die Übernahme der bisherigen Mitarbeitenden im Rahmen des Betriebsübergangs. Damit bleibt das erfahrene Team vor Ort erhalten und kann seine Arbeit unter der neuen Bewirtschaftung fortsetzen."Wir freuen uns, die gastronomische Versorgung bei thyssenkrupp Hohenlimburg übernehmen zu können. Gerade bei einem Betriebsübergang ist es wichtig, den Mitarbeitenden und dem Kunden von Anfang an Verlässlichkeit zu geben", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering. "Unser Ziel ist es, das bestehende Angebot weiterzuentwickeln und gleichzeitig mit unseren Leistungen im täglichen Betrieb zu überzeugen."thyssenkrupp Hohenlimburg mit Sitz in Hagen gehört zur Stahlsparte von thyssenkrupp und ist Spezialist für warmgewalztes Mittelband mit engsten Toleranzen. Das Unternehmen beliefert unter anderem Kunden aus der Automobil-, Säge- und Landmaschinenindustrie sowie dem Kaltwalzsektor.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2026). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6383332