Zürich - Die Löhne in der Schweiz dürften im kommenden Jahr trotz besserer Konjunkturaussichten nur leicht steigen. Die Unternehmen planen für 2027 durchschnittliche Lohnerhöhungen von 1,0 Prozent nach 1,1 Prozent im laufenden Jahr. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte «UBS-Lohnumfrage» bei knapp 400 Schweizer Unternehmen. Bei einer von der UBS erwarteten Inflation von 0,8 Prozent bliebe damit ein Reallohnzuwachs von lediglich 0,2 Prozent. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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