Die Lufthansa-Aktie bleibt für die kanadische Bank RBC ein Wert ohne besonderen Reiz. Nach den jüngsten Quartalszahlen bestätigte Analyst Ruairi Cullinane die Einstufung Sector Perform mit einem Kursziel von 8,50 Euro. Operativ lief es im Quartal besser als erwartet, gleichzeitig reduziert der Konzern seine Ergebnisspanne für 2026. Was bedeutet diese Mischung für Anleger? Ebit übertrifft Erwartungen Das operative Ergebnis fiel laut Cullinane um 3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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