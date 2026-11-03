Bern - Wer nach der Pensionierung weiterarbeitet, soll steuerlich entlastet werden. Eine parlamentarische Initiative von Nationalrätin und sgv-Vizepräsidentin Daniela Schneeberger hat eine weitere wichtige Hürde genommen: Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) hat ihr mit 7 zu 4 Stimmen Folge gegeben. Bereits zuvor hatte sich die Schwesterkommission des Nationalrats dafür ausgesprochen. Ausserdem ist die parlamentarische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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