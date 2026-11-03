Der Bericht beschreibt NIQs anhaltendes Engagement für verantwortungsbewusstes Unternehmertum, darunter die erste Klimarisikobewertung des Unternehmens, erweiterte Maßnahmen zur Mitarbeiterentwicklung und mehr als 100.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, hat heute seinen Fortschrittsbericht zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 2026 veröffentlicht, in dem die Fortschritte des Unternehmens bei den wichtigsten ESG-Prioritäten im Laufe des Jahres 2025 detailliert beschrieben werden. Der Bericht behandelt die Bemühungen von NIQ in den Bereichen Umweltverantwortung, Mitarbeiter und Gemeinschaften, Datenintegrität sowie verantwortungsvolle KI.

Zu den wichtigsten Höhepunkten des Jahres 2025 zählen:

Verstärkter Fokus auf Klimarisiken und Umweltmessung: NIQ führte seine erste Klimarisikobewertung gemäß den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) durch, erfasste die Emissionen der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Kategorien nach dem GHG-Protokoll und ließ seinen CO2-Fußabdruck extern verifizieren.

NIQ führte seine erste Klimarisikobewertung gemäß den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) durch, erfasste die Emissionen der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Kategorien nach dem GHG-Protokoll und ließ seinen CO2-Fußabdruck extern verifizieren. Investitionen in die Mitarbeiterentwicklung, das Engagement und das Wohlbefinden: Die interne Mobilität stieg von 30 auf 35 % , während die Abschlussquote bei Leistungsbeurteilungen 99 % erreichte und die Rücklaufquote der Mitarbeiterbefragung bei 89 % lag. NIQ führte zudem drei neue Entwicklungsprogramme für Führungskräfte ein, während die Inanspruchnahme des Mitarbeiterunterstützungsprogramms von 5,9 auf 28,8 % stieg.

Die interne Mobilität stieg von 30 auf , während die Abschlussquote bei Leistungsbeurteilungen erreichte und die Rücklaufquote der Mitarbeiterbefragung bei lag. NIQ führte zudem drei neue Entwicklungsprogramme für Führungskräfte ein, während die Inanspruchnahme des Mitarbeiterunterstützungsprogramms von stieg. Verstärkter Beitrag zu Gemeinschaft und Inklusion: Mehr als 12.000 NIQ-Mitarbeiter leisteten über 100.000 Freiwilligenstunden im Rahmen von mehr als 565 People-&-Planet-Day-Aktivitäten. Die Mitarbeiter-Ressourcengruppen von NIQ umfassten mehr als 3.000 Mitglieder in über 85 Ländern, unterstützt von mehr als 50 "Inclusion Impact Teams".

Mehr als leisteten im Rahmen von mehr als Die Mitarbeiter-Ressourcengruppen von NIQ umfassten mehr als 3.000 Mitglieder in über 85 Ländern, unterstützt von mehr als 50 "Inclusion Impact Teams". Verbesserte Datenintegrität und verantwortungsvolle KI-Governance: NIQ baute sein KI-Governance-Rahmenwerk weiter aus, geleitet von einer globalen KI-Richtlinie und einer funktionsübergreifenden Aufsicht durch die Teams für Recht, Datenschutz, Sicherheit und Technologie. Dieser Ansatz unterstützt den verantwortungsvollen Einsatz von KI bei der Datenerfassung, -verarbeitung und in kundenorientierten Tools.

"Bei NIQ geht die Beschleunigung des Wachstums für unsere Kunden Hand in Hand mit der Schaffung positiver Ergebnisse für die Welt um uns herum", sagte Jim Peck, Executive Chairman und CEO von NIQ. "Wir bauen auf einer starken Dynamik auf und nutzen unsere Intelligenz und Innovationskraft, um sinnvollen, langfristigen Wert für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften zu schaffen, denen wir dienen."

Häufig gestellte Fragen

Was ist der ESG-Fortschrittsbericht 2026 von NIQ?

Der ESG-Fortschrittsbericht 2026 von NIQ bietet einen Überblick über die Prioritäten, Maßnahmen und Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 2025, einschließlich der Fortschritte in den Bereichen Umweltverantwortung, Mitarbeiter und Kultur, Auswirkungen auf die Gemeinschaft, Datenintegrität und verantwortungsvolle KI-Governance.

Welche ESG-Fortschritte hat NIQ im Jahr 2025 erzielt?

2025 trieb NIQ seine ESG-Prioritäten in mehreren Bereichen voran, darunter die Durchführung seiner ersten Klimarisikobewertung, der Ausbau von Programmen zur Mitarbeiterentwicklung und -bindung, der Beitrag von mehr als 100.000 Freiwilligenstunden im Rahmen der "People-&-Planet-Day"-Aktivitäten sowie die weitere Stärkung seines Ansatzes zur Datenintegrität und verantwortungsvollen KI-Governance.

Wie geht NIQ mit Klimarisiken und ökologischer Verantwortung um?

NIQ führte seine erste Klimarisikobewertung durch, die sich an den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) orientierte. Das Unternehmen erfasste zudem weiterhin die Treibhausgasemissionen der Bereiche 1, 2 und 3 gemäß dem GHG-Protokoll und ließ seinen CO2-Fußabdruck extern verifizieren.

Wie geht NIQ mit verantwortungsvoller KI und Daten-Governance um?

Der Ansatz von NIQ für verantwortungsvolle KI orientiert sich an der globalen KI-Richtlinie des Unternehmens sowie an einer funktionsübergreifenden Governance, an der die Teams aus den Bereichen Recht, Datenschutz, Sicherheit und Technologie beteiligt sind. Dieses Rahmenwerk unterstützt den verantwortungsvollen Einsatz von KI bei der Datenerfassung, -verarbeitung und bei kundenorientierten Tools.

Über NIQ's ESG-Bericht

Der ESG-Fortschrittsbericht 2026 von NIQ beschreibt detailliert den ESG-Ansatz und die Leistung des Unternehmens 2025. Der Berichtsansatz von NIQ orientiert sich an anerkannten globalen Rahmenwerken, darunter die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs), die Global Reporting Initiative (GRI) und das Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", darunter Aussagen zu erwarteten Zeitplänen, Vorteilen, Funktionen und Ergebnissen der Vereinbarung. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und NIQ übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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