VANCOUVER, BC, 2. November 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein US-Vertriebspartner GGV Energy im Auftrag einer großen privaten Unternehmensgruppe für Infrastrukturdienstleistungen eine Bestellung über 14 PWR Flex 261Q-Energiespeichereinheiten aufgegeben hat. Der Auftrag hat einen Wert von etwa 1,35 Millionen CAD und die Einheiten verfügen über eine Gesamtkapazität von etwa 3,65 MWh.

Der Auftrag hat den doppelten Umfang des ersten US-Auftrags von Aegis, der am 26. Mai 2026 bekannt gegeben wurde, und stammt vom selben Vertriebspartner weniger als sechs Monate danach. Damit erhöht sich die Anzahl der für US-Kunden zugesagten PWR Flex 261Q-Einheiten auf 21 mit einer Gesamtkapazität von etwa 5,5 MWh. Aegis verfügt nun über mehrere Kundenstandorte in mehreren US-Bundesstaaten sowie über einen Vertriebspartner, der für weitere Einheiten zurückgekommen ist. Für ein kanadisches Unternehmen, das in diesem Jahr in den US-Markt eingetreten ist, erachtet das Unternehmen dies als seinen bis dato bedeutsamsten kommerziellen Schritt.

Die Lieferung der neuen Einheiten ist für das erste Quartal 2027 in mehrere US-Bundesstaaten geplant, wo sie Notstromversorgung und Lastspitzenkappung für die Betriebsabläufe des Kunden bereitstellen werden. Jede Installation wird zu einem funktionierenden Referenzstandort, den GGV Energy und Aegis anderen Industrie- und Infrastrukturkäufern präsentieren können.

"Dies ist der Auftrag, der Aegis in den USA etabliert", sagte Ramtin Rasoulinezhad von Aegis. "Der erste Auftrag hat gezeigt, dass sich der PWR Flex 261Q einen Platz an einem US-Standort sichern konnte. Ein Folgeauftrag in doppeltem Umfang innerhalb von sechs Monaten zeigt, dass Kunden mehr davon wollen. Große Industriekäufer führen lange Bewertungen durch und bestellen nicht aufgrund von Versprechungen nach. GGV kennt diese Kunden gut und wir verfügen nun über Referenzstandorte in mehreren Bundesstaaten, von denen aus wir wachsen können."

PWR Flex 261Q ist eine für den Außenbereich ausgelegte All-in-One-Energiespeichereinheit, die von SEETEL New Energy in Taiwan hergestellt wird. Sie kombiniert Batteriespeicher, ein von Aegis entworfenes Energiemanagementsystem und den Quantum Random Number Generator (QRNG) von Quantum eMotion, der die Steuerungs- und Datenkommunikation der Einheit absichert. Jede Einheit wird mit integrierten Schnellanschlüssen ausgeliefert, sodass sie ohne umfangreiche Arbeiten am Standort aufgestellt und elektrisch in Betrieb genommen werden kann. Das Gehäuse wurde für die Öl- und Gas-, Verteidigungs- und Bergbauumgebungen aufgerüstet, in denen viele Kunden von Aegis tätig sind. Genau diese Kombination aus ausfallsicherer Stromversorgung und integrierter Cybersicherheit haben US-Infrastrukturbetreiber gefordert - und das ist der Grund, warum GGV das Produkt zu seinen Kunden gebracht hat.

Aegis und GGV arbeiten gemeinsam an der Erschließung weiterer Geschäftsmöglichkeiten in den USA. Das Unternehmen geht davon aus, dass die im Rahmen der beiden Aufträge erfolgenden Installationen bis ins Jahr 2027 hinein zu weiteren Verkäufen beitragen werden.

Höhepunkte der Transaktion

Produkt: Integriertes Energiespeichersystem PWR Flex 261Q

Anzahl: 14 Einheiten, insgesamt ca. 3,65 MWh

Wert: Ca. 1,35 Mio. CAD

Vertriebspartner: GGV Energy (vormals GG Ventures of the Carolinas, LLC)

Endkunde: Große private Unternehmensgruppe für Infrastrukturdienstleistungen

Lieferung: Mehrere US-Bundesstaaten, 1. Quartal 2027

Insgesamt in den USA bis dato: 21 Einheiten, ca. 5,5 MWh

Über GGV Energy, LLC

GGV Energy, LLC ist eine 100-%-Tochtergesellschaft von GG Ventures of the Carolinas, LLC und verfügt über Erfahrung in strategischen Managementrollen bei zahlreichen Fortune 500-Unternehmen. GGV Energy, LLC hat mehrere Investitions- und Entwicklungsprojekte in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Industrie geplant und geleitet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ggvenergy.com.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sichere und ausfallsichere Energiesysteme für kritische Infrastrukturen entwickelt. Seine integrierte Plattform kombiniert Energiespeicher, hybride und dezentrale Erzeugung, intelligente Steuerung und Cybersicherheit für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Regionen und Industrie. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1 (604) 312-3996

www.aegiscriticalenergy.com

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