Aktuell kursieren Gerüchte im Markt, dass Q-Cells aktuell aus dem Markt schleicht und Anfang 2027 Schluss sein soll. Befeuert wird das ganze durch günstige Q-Cells-Ware, die gerade verkauft wird. Auf Anfrage von pv magazine erklärte ein Sprecher nun: "Q-Cells stellt seinen Betrieb in Europa NICHT ein. " Zugleich räumte er jedoch ein, dass nach "der permanenten Überprüfungen und der genauen Beobachtung seiner Tochtergesellschaften" vom Mutterkonzern Hanwha Q Cells beschlossen habe, dass sich die deutsche Tochtergesellschaft künftig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren werde. Das Kerngeschäft der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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