EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

fox e-mobility AG: Einberufung Hauptversammlung 2026 mit Beschlussvorschlägen zu Kapitalerhöhungen im Bereich Fahrzeugproduktion und Windenergie sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2025



03.11.2026 / 17:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





fox e-mobility AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 mit Beschlussvorschlägen zu Kapitalerhöhungen im Bereich Fahrzeugproduktion und Windenergie sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2025 Düsseldorf, 3. November 2026 Der Vorstand der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71 und DE000A41YXXX, die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember 2026 gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine Kombination von Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen, um das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft durch Kapitalerhöhungen im Bereich EV-Fahrzeugproduktion und Windenergie zu stärken. Die Einberufung zur Hauptversammlung wird am 5. November 2026 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Zur Stärkung des Beteiligungsportfolios im Bereich EV-Fahrzeugproduktion schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, dass die Gesellschaft eine Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 15 Millionen beschließt, wobei den Aktionären das Bezugsrecht zum Bezugspreis von EUR 1,00 zusteht. Durch diese Kapitalerhöhung sollen die Produktion des PKW/LCV Prototypen MIA2.0 im Umfang von ca. EUR 1,8 Millionen sowie die Entwicklung von EV- Spezialfahrzeugen für den Tunnelbau/Defence finanziert werden und weitere Mittel für die Beteiligung an einem Prototypenhersteller und/oder Spezialfahrzeugnutzer verwendet werden. Zur Stärkung des Beteiligungsportfolios im Bereich Windenergie schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, dass die Gesellschaft eine Bar- und Sachkapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu EUR 5,5 Million beschließt, um die Beteiligung an der Silesian Power SA zu erhöhen. Die Bareinlage soll mindestens EUR 0,5 Millionen betragen und zu einem am Börsenkurs orientierten Bezugspreis erfolgen. Die Sacheinlage soll auf der Basis eines Wertgutachtens zum effektiven Bezugspreis von EUR 3,00 erfolgen. Ferner schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 50% des Grundkapitals zu schaffen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt per heute EUR 1.244.210. Es sind aktuell Zwangswandelschuldverschreibungen im Umfang von EUR 13.131.000 im Umlauf, die spätestens am 31.12.2026 auslaufen und ab dem 5. November 2026 gekündigt werden können. Die maximale Zahl der aus Wandlung entstehenden neuen Aktien beträgt 13.131.000. In welchem Umfang dann tatsächlich neue Aktien entstehen, richtet sich nach den Bestimmungen in den jeweiligen Wandelanleihebedingungen. Weitere Einzelheiten sind ab der Veröffentlichung der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Gesellschaft im Bundesanzeiger oder auf der Webseite der Gesellschaft am 5.11.2026 nachzulesen. Am 5./6.11.2026 wird auch der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 nebst Lagebericht veröffentlicht. Kontakt: fox e-mobility AG Patrick Bigger - Vorstand



Ende der Insiderinformation



03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News