Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
26/10/2026
FR0014000MR3
11 278
85.8722
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
26/10/2026
FR0014000MR3
8 722
85.8989
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
27/10/2026
FR0014000MR3
6 000
85.4917
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
27/10/2026
FR0014000MR3
4 000
85.4841
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
28/10/2026
FR0014000MR3
6 000
86.1619
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
28/10/2026
FR0014000MR3
4 000
86.0946
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
29/10/2026
FR0014000MR3
4 000
86.5131
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
29/10/2026
FR0014000MR3
6 000
86.5609
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
30/10/2026
FR0014000MR3
10 000
88.2150
XPAR
TOTAL
60 000
86.3580
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
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Contacts:
Eurofins