Luzern - Am 12. November 2026 zeigt der Business-Software-Anbieter KLARA in Luzern, wie sich die eigene Software mit KI-Assistenten wie ChatGPT oder Claude verbinden lässt. Im Zentrum stehen Praxisbeispiele aus Betrieben, die damit bereits arbeiten. Viele KMU führen Buchhaltung, Lohn, Kasse oder Auftragsverwaltung in KLARA. Wer dort Zahlen sucht, klickt sich bisher durch die Oberfläche. Neu lässt sich KLARA über das sogenannte Model Context Protocol ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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