Aus einem Betrieb mit 15 Mitarbeitenden baute der Schweizer Unternehmer Adriano Agosti eine Gruppe mit 160 Beschäftigten auf. Als es Zeit war, sich zurückzuziehen, setzte er auf Kontinuität statt auf das höchste Gebot. Die Nachfolge gehört zu den grössten Fragen, vor denen Schweizer KMU-Inhaberinnen und -Inhaber stehen. Gemäss Dun & Bradstreet müssen über 90'000 KMU, rund jedes siebte Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitenden, ihre Nachfolge in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab