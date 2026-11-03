Die Shopify-Aktie hat am Dienstag kräftig Federn gelassen. In den ersten Handelsminuten brach das Papier um bis zu 13% auf knapp 136 US$ ein und fiel damit zurück auf das Kursniveau von Ende September. Auslöser war die erste Umsatzenttäuschung seit gut vier Jahren. Reicht das aus, um die Aufwärtsgeschichte der Aktie infrage zu stellen? Umsatz knapp verfehlt Im dritten Quartal kletterte der Erlös um 32% auf 3,74 Milliarden US$. Die Wall-Street-Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de