Istanbul - Der VfB Stuttgart hat am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase bei Galatasaray Istanbul mit 0:2 verloren. Aleksey Batrakov brachte die Gastgeber mit zwei Treffern in der 12. und der 15. Minute früh auf die Siegerstraße.
Nach einem Pfostendoppelpack von Jamie Leweling schlug Galatasaray eiskalt zu. Batrakov nutzte zunächst einen Abpraller zur Führung und erhöhte wenig später nach einem Zuspiel von Davinson Sanchez. Stuttgart musste zudem früh den verletzten Atakan Karazor ersetzen.
Nach der Pause erhöhten die Schwaben den Druck. Deniz Undav und Chris Führich scheiterten jedoch an Torhüter Ugurcan Cakir. Ein vermeintlicher Treffer von Führich (75.) wurde wegen einer Abseitsstellung von Undav aberkannt. Auch Dzenan Pejcinovic konnte den Schlussmann in der 86. Minute nicht überwinden. Somit blieb es beim 2:0 für Galatasaray.
Nach einem Pfostendoppelpack von Jamie Leweling schlug Galatasaray eiskalt zu. Batrakov nutzte zunächst einen Abpraller zur Führung und erhöhte wenig später nach einem Zuspiel von Davinson Sanchez. Stuttgart musste zudem früh den verletzten Atakan Karazor ersetzen.
Nach der Pause erhöhten die Schwaben den Druck. Deniz Undav und Chris Führich scheiterten jedoch an Torhüter Ugurcan Cakir. Ein vermeintlicher Treffer von Führich (75.) wurde wegen einer Abseitsstellung von Undav aberkannt. Auch Dzenan Pejcinovic konnte den Schlussmann in der 86. Minute nicht überwinden. Somit blieb es beim 2:0 für Galatasaray.
© 2026 dts Nachrichtenagentur