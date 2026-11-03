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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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03.11.26 | 21:21
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APPLE INC296,10-2,10 %
BAYER AG51,84+3,64 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG7,762+3,94 %
EVONIK INDUSTRIES AG21,020+1,35 %
FERRARI NV372,25+3,42 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG39,040-3,60 %
HUGO BOSS AG38,500-1,13 %
INTESA SANPAOLO SPA6,025+1,41 %
LONZA GROUP AG709,80+0,17 %
NORMA GROUP SE15,600+1,83 %
SCHAEFFLER AG5,680-4,86 %
TEAMVIEWER SE5,290-26,83 %
ZALANDO SE25,290-6,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.