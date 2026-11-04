Am 25. Oktober fand in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul die "Moutai Night" 2026 statt. Unter dem Motto "Am Chishui-Fluss geboren, mit seinem Duft bis an den Han-Fluss" kamen mehr als 100 Gäste aus China und Südkorea am Han-Fluss zusammen. Sie entdeckten den besonderen Reiz des chinesischen Baijiu und tauschten sich bei einem Glas der traditionsreichen Spirituose über die Kultur beider Länder aus.

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"Moutai Night" Makes Seoul Debut, Celebrating China-South Korea Cultural Exchange

Eine Ausstellung vermittelte Einblicke in die Herstellung und Geschichte von Moutai. Bei Mitmachaktionen zur traditionellen Batik- und Silberschmiedekunst der Miao konnten die Gäste die Kultur der Provinz Guizhou hautnah erleben. Kreative Cocktailkreationen verbanden chinesische Spirituosen mit typisch koreanischen Aromen. Ein Video über die Stadt, Tanzaufführungen und eine Violindarbietung ergänzten das Programm. In herzlicher Atmosphäre kamen die Gäste über die Trinkkultur beider Länder ins Gespräch.

Nach Stationen in Metropolen wie San Francisco, Paris, London und Tokio feierte die "Moutai Night" nun auch in Seoul Premiere. Die Veranstaltungsreihe zählt zu den wichtigsten Initiativen, mit denen Moutai seine Kultur einem internationalen Publikum näherbringt. Ziel der Veranstaltung war es, den kulturellen Austausch zwischen China und Südkorea zu fördern und die traditionelle chinesische Kunst der Spirituosenherstellung international bekannter zu machen.

Ob am Chishui-Fluss oder am Han-Fluss: Die Veranstaltungsorte wechseln, doch die Verbundenheit mit der Natur und der traditionellen Handwerkskunst bleibt bestehen. Das unverwechselbare Jiang-Aroma schlägt eine Brücke zwischen den beiden Städten. Es steht für östliche Handwerkskunst und Harmonie in Vielfalt und verbindet Menschen und Kulturen über Ländergrenzen hinweg.

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