Am 13. November wurde das Moutai House im Fullerton Waterboat House in Singapur offiziell eröffnet.

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On November 13, Moutai House officially opened at Fullerton Waterboat House in Singapore.

Als weltweit erster Moutai-Markenerlebnisraum, der nach den neuen SI-Standards errichtet wurde, vereint dieser dreistöckige Veranstaltungsort kulturelle Ausstellungen, Baijiu-Verkostungen, ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis und kreative Cocktails. Mit Moutai als Bindeglied schafft er neue Möglichkeiten für die chinesische Baijiu-Kultur, sich mit Singapurs vielfältigem Lebensstil und seiner Kulturszene zu vermischen und sich von ihr inspirieren zu lassen.

Bereits 1954 gelangte Guizhou Moutai über den Singapore River nach Singapur und hielt damit erstmalig Einzug in Südostasien direkt gegenüber dem Fullerton Waterboat House. 72 Jahre später hat das Moutai House am selben Flussufer seine Heimat gefunden und damit eine historische Ankunft in eine dauerhafte Präsenz verwandelt sowie eine vor Jahrzehnten geknüpfte Verbindung in tief verwurzelte Bindungen verwandelt.

Im Inneren befindet sich im Erdgeschoss das Moutai-Erlebniszentrum, in dem Moutai-Produkte aus verschiedenen Serien und Jahrgängen präsentiert werden, wobei die "Culture Collection" und die "Discovery Collection" besonders hervorstechen.

Beide Serien folgen dem Konzept "Ein Land, ein Design", wobei für verschiedene Länder exklusive Editionen kreiert wurden. Die Singapur-Edition greift lokale Elemente wie traditionelle Shophouses und die Orchidee "Vanda Miss Joaquim" auf und verbindet so die Nanyang-Kultur mit dem unverwechselbaren Jiang-Geschmack von Moutai.

Im zweiten Stock befindet sich das "Moutai Yubaofang", das zwei renommierte chinesische kulinarische Traditionen vereint die Küche von Guizhou und die Huaiyang-Küche. Hier werden neue Möglichkeiten der Kombination von Moutai mit Speisen erkundet, um eine Harmonie zwischen erlesenen Spirituosen und Aromen zu schaffen.

In der obersten Etage bietet die SOHAUS Cocktail Bar einen atemberaubenden Blick auf den Singapore River und die Marina Bay. Hier können Besucher acht originelle Cocktails probieren, die mit Moutai Prince Liquor gemixt werden, sowie über zehn klassische Kreationen, die dem traditionellen Moutai-Jiang-Geschmack eine neue Note verleihen.

Das Moutai House ist mehr als nur ein Ort für Baijiu: Mit einer Designsprache, die östliche und westliche Ästhetik vereint, verwandelt es die Braukultur in ein umfassendes Erlebnis, das man sehen, schmecken und entdecken kann.

Das Moutai House nutzt die einzigartige geografische Lage Singapurs, um die Baijiu-Kultur in den lokalen Alltag zu integrieren. Mit gehobener Küche, erlesenen Spirituosen und kreativen Cocktails bringt es einem internationalen Publikum die chinesische Baijiu-Kultur näher.

Die Atmosphäre strahlt zeitlose Eleganz aus. Erlesene Spirituosen bringen Gleichgesinnte zusammen. Von den Ufern des Chishui-Flusses bis zu den Ufern des Singapore River tritt die chinesische Spirituosenkultur der Welt mit Gelassenheit und Leichtigkeit entgegen.

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