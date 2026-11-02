Am 25. Oktober fand in Seoul, Südkorea, die "Moutai Night" 2026 unter dem Motto "Geboren am Fluss Chishui, der Duft entlang des Han-Flusses" statt. Über einhundert Gäste aus China und Südkorea versammelten sich entlang des Flusses Han, um den unverwechselbaren Reiz des chinesischen Baijiu zu genießen und den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern durch erlesene Spirituosen und Kultur zu fördern.

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Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine Ausstellung über die Brautechniken und die Markengeschichte von Moutai präsentiert. Durch praktische Erfahrungen mit Miao-Batik und Silberschmiedekunst wurde die Kultur von Guizhou vorgestellt und kreative Cocktails brachten chinesische Spirituosen in einen Dialog mit koreanischen Geschmacksvorlieben. Ein Video über die Stadt, Tanzvorführungen und ein Violinkonzert rundeten das Programm ab, bei dem die Gäste in einer herzlichen Atmosphäre Gedanken zur Spirituosenkultur austauschten.

Als Flaggschiff-Kulturinitiative für ein weltweites Publikum feierte die "Moutai Night" nach Veranstaltungen in Großstädten wie San Francisco, Paris, London und Tokio nun ihr Debüt in Seoul. Die Veranstaltung stellte einen wichtigen Vorstoß zur Vertiefung des kulturellen Austauschs zwischen China und Südkorea sowie zur Förderung des traditionellen chinesischen Brauererbes dar.

Die Kulisse entlang des Chishui-Flusses bis hin zum Han-Fluss mag sich zwar ändern, doch das Bekenntnis zu den Rhythmen der Natur und zur Handwerkskunst bleibt unverändert. Der unverwechselbare Jiang-Charakter verbindet zwei Städte und lässt östliche Handwerkskunst mit dem Ideal der Harmonie in der Vielfalt verschmelzen, sodass eine kulturelle Resonanz entsteht, die Berge und Meere überwindet.

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