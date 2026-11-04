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50 Jahre McDonald's Schweiz: 20 Minuten bringt für Sonderausgabe die Printzeitung zurück



04.11.2026 / 07:00 CET/CEST





Zum 50-Jahre-Jubiläum von McDonald's Schweiz lässt 20 Minuten die Printzeitung wieder aufleben. Am 4. November 2026 erscheint eine exklusive, kostenlose Sonderausgabe mit 32 Seiten und einer Auflage von 200'000 Exemplaren, die in den über 190 McDonald's-Restaurants aufliegen. Sie beleuchtet die Geschichte von McDonald's in der Schweiz und bringt beliebte 20-Minuten-Printklassiker zurück. Die Zeitung entstand in Zusammenarbeit mit McDonald's Schweiz und der Agentur Farner. Zürich, 4. November 2026 - Seit Jahrzehnten gehören McDonald's und 20 Minuten zum Schweizer Alltag. Jetzt machen sie gemeinsame Sache: Zum 50. Geburtstag von McDonald's Schweiz setzt 20 Minuten wieder auf Papier. Es ist die erste grosse Sonderausgabe seit dem Ende der Tageszeitung - und eine Hommage an zwei Marken, die Generationen von Schweizerinnen und Schweizern täglich begleiten. Ein Stück Nostalgie zum Mitnehmen

Die Jubiläumsausgabe kommt im klassischen Zeitungsformat und im vertrauten Look and Feel von 20 Minuten daher. Auf 32 Seiten erwarten die Leserinnen und Leser exklusive Interviews, historische Bilder, überraschende Fakten und Geschichten aus 50 Jahren McDonald's Schweiz. So werden beispielsweise besonders spektakuläre Restaurant-Standorte oder ungewöhnliche Erfindungen präsentiert. Auch prominente Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kultur und Social Media kommen zu Wort. Dazu kommen beliebte 20-Minuten-Klassiker wie das Kreuzworträtsel, der Comic-Strip «Calvin & Hobbes» und eine ganz besondere Wetterseite. Ergänzt werden die rund 16 redaktionellen Seiten durch umfassenden Paid Content sowie Inserate.

Ein gemeinsames Projekt mit 20-Minuten-DNA

Entstanden ist die Jubiläumszeitung unter der Projektleitung der Commecial Content Teams von 20 Minuten, in enger Zusammenarbeit mit Gaudenz Looser, bis Mai Stv. Chefredaktor von 20 Minuten und aktuell selbständiger Berater und Autor, sowie McDonald's Schweiz und der Agentur Farner unter der Leitung von Nina Krucker. An der Kreation beteiligt waren zudem die Agenturen TBWA und OMD. Die Sonderausgabe erscheint am 4. November 2026 auf Deutsch, Französisch und Italienisch und liegt kostenlos in den über 190 Schweizer McDonald's-Restaurants auf. Mit einer Auflage von 200'000 Exemplaren wird sie zum einmaligen Sammlerstück für alle, die das klassische 20-Minuten-Zeitungsgefühl wieder einmal erleben möchten. Béatrice Montserrat, Projektleiterin von McDonald's Schweiz: «Mit dieser Jubiläumsausgabe bringen wir mit dem Team von 20 Minuten etwas zurück, das lange zum Schweizer Alltag gehörte, und entwickeln es in neuer Form weiter. Für uns ein Beispiel, wie Innovation funktioniert: Vertrautes bewahren, Neues wagen und dabei nah an den Menschen bleiben. Unser Ziel ist es, Momente zu schaffen, die Freude machen und für alle da sind.» Michel Mariani, Chief Commercial Officer 20 Minuten: «Die Zusammenarbeit von McDonald's und 20 Minuten passt perfekt. Beide Unternehmen sind ein Versprechen für Vertrautheit und konsequente Kundenorientierung. Und beide sind Unternehmen, die niemals stillstehen und sich immer wieder neu erfinden.» Kontakt

Eliane Loum, Leiterin Kommunikation 20 Minuten,

+41 44 248 41 34, eliane.loum@20minuten.ch Über die 20 Minuten Gruppe

20 Minuten wurde Ende 1999 als Pendlerzeitung für eine junge und urbane Zielgruppe lanciert und hat sich rasch zur reichweitenstärksten digitalen Medienmarke in der Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin entwickelt. 20 Minuten macht Journalismus, der Menschen zusammenbringt, und bietet - kompakt auf einer Plattform - den perfekten Content-Mix mit allem, was die Menschen in der Schweiz bewegt, betrifft und bereichert. 20 Minuten bietet News aus der Schweiz und der Welt, Sport, Unterhaltung und Inspiration sowie einen rege genutzten Community-Bereich. Der Journalismus von 20 Minuten ist verlässlich, kompakt, verantwortungsvoll und ausgewogen, damit sich die Leserinnen und Leser ihre eigene Meinung bilden können. Die 20 Minuten Gruppe ist Teil der TX Group und umfasst die News-Medien 20 Minuten, 20 Minutes und lematin.ch, das Digitalradio GOAT Radio sowie die Beteiligungen tio.ch/20 Minuti im Tessin und L'essentiel in Luxemburg. www.20minuten.ch



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