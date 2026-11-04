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Die Bundeswehr stellt sich auf eine neue Generation militärischer Bedrohungen ein. Ab 2027 soll das deutsche Heer ein eigenes Regiment für unbemannte Systeme aufbauen, das nicht nur Aufklärungs- und Angriffsdrohnen einsetzen, sondern auch gegnerische Fluggeräte abwehren kann. Gleichzeitig gewinnt die elektronische Kampfführung an Bedeutung: Nach einem Reuters-Bericht vom 28. Oktober will die deutsche Brigade in Litauen entsprechende Fähigkeiten zur Aufklärung militärischer Aktivitäten an der NATO-Ostflanke einsetzen. Die Entwicklungen zeigen, wie wichtig Drohnenabwehr und zuverlässige Navigation unter gestörten Funkbedingungen werden. In diesen Technologiefeldern arbeitet auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone an eigenen Lösungen. Dazu gehören die autonome Abfangdrohne Interceptor P-1 und ein Navigationssystem, das künftig ohne GPS-Signale auskommen soll.

Bundeswehr plant Drohnenregiment mit bis zu 600 Soldaten

Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte den Aufbau des neuen Regiments am 1. Oktober während der Experimentalserie Land auf dem Truppenübungsplatz Bergen an. Nach Angaben der Bundeswehr soll der Verband der 10. Panzerdivision unterstellt werden und unbemannte Systeme für unterschiedliche militärische Aufgaben bündeln. Geplant sind voraussichtlich fünf bis sechs Kompanien. Neben Einheiten für Aufklärung und den Einsatz von Drohnen unterschiedlicher Reichweiten soll es eine eigene Drohnenabwehrkompanie geben. Hinzu kommen eine Kompanie für elektronische Kampfführung sowie eine Test- und Versuchseinheit, die neue Technologien unter realitätsnahen Bedingungen erproben soll. Bereits 2027 soll das Regiment mit rund 350 Soldaten erste Aufgaben übernehmen können. Bis 2029 ist ein Ausbau auf etwa 600 Soldaten vorgesehen. Dann soll der Verband seine volle Einsatzbereitschaft erreichen. Bemerkenswert ist die Verbindung zwischen militärischem Einsatz und technischer Erprobung. Die Bundeswehr will neue Systeme nicht ausschließlich in getrennten Entwicklungsprogrammen testen, sondern Erfahrungen aus dem praktischen Betrieb unmittelbar in die Weiterentwicklung einfließen lassen.

Elektronische Kampfführung rückt an der NATO-Ostflanke in den Fokus

Parallel zum geplanten Drohnenregiment verstärkt die Bundeswehr ihre Fähigkeiten zur elektronischen Aufklärung. Reuters berichtete am 28. Oktober, dass die dauerhaft in Litauen stationierte deutsche Brigade künftig elektronische Kampfführung nutzen soll, um militärische Aktivitäten in der russischen Exklave Kaliningrad und in Belarus frühzeitig zu erkennen. Dabei sollen unter anderem Radarsignale und andere elektromagnetische Aussendungen erfasst und ausgewertet werden. Die gewonnenen Informationen können dazu beitragen, militärische Systeme zu identifizieren und Lagebilder zu verbessern. Für unbemannte Fluggeräte ist das elektromagnetische Umfeld besonders relevant. Viele Drohnen nutzen Satellitennavigation und Funkverbindungen, um ihre Position zu bestimmen, Steuerbefehle zu empfangen oder Daten zu übertragen. Werden solche Signale gestört oder manipuliert, kann dies die Navigation und die Durchführung einer Mission erheblich erschweren. Deshalb gewinnt neben der eigentlichen Drohnenabwehr auch die Entwicklung von Systemen an Bedeutung, die unter eingeschränkten oder fehlenden GPS-Signalen zuverlässig arbeiten können.

ZenaTech testet autonome Abfangdrohne Interceptor P-1

Einen technologischen Bezug zu diesen Entwicklungen bietet das Drohnenabwehrprogramm von ZenaTech. Das Unternehmen entwickelt mit dem Interceptor P-1 eine autonome Einwegdrohne, die gegnerische unbemannte Fluggeräte durch einen direkten Abfangvorgang stoppen soll. Am 28. Juli meldete ZenaTech den Beginn der ersten Flugtestphase auf einem Testgelände nahe Mesa im US-Bundesstaat Arizona. Dabei sollen zunächst grundlegende Flugeigenschaften, Manövrierfähigkeit, Zielerkennung, Steuerung und Kommunikationszuverlässigkeit überprüft werden. Für spätere Testphasen sind die autonome Verfolgung beweglicher Ziele, Abfangübungen und Einsatzszenarien mit mehreren Drohnen vorgesehen. Zudem soll der P-1 mit der unternehmenseigenen Software Zena AI verbunden werden, die mögliche Bedrohungen erkennen, klassifizieren und den Einsatz mehrerer Interceptoren koordinieren soll. Als wirtschaftliches Entwicklungsziel nennt ZenaTech einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar pro Einheit. Der Betrag ist allerdings kein bestätigter Serienverkaufspreis. Auch die erfolgreiche Durchführung autonomer Abfangmissionen ist durch den Beginn der ersten Flugtests noch nicht nachgewiesen. Der technische Ansatz passt zum allgemeinen Trend, kleinere unbemannte Systeme nicht nur zur Aufklärung oder für Angriffe, sondern auch zur Abwehr gegnerischer Drohnen einzusetzen. Eine Beteiligung von ZenaTech am geplanten Bundeswehr-Regiment oder eine Lieferbeziehung zur Bundeswehr wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Quantennavigation soll Drohnen unabhängig von GPS machen

Neben der Abwehr gegnerischer Drohnen arbeitet ZenaTech an einem weiteren militärisch relevanten Technologiefeld. Im Februar kündigte das Unternehmen die Entwicklung eines quantengestützten Navigationssystems an, das Drohnen künftig auch in Umgebungen mit gestörten oder nicht verfügbaren Satellitensignalen eine zuverlässige Positionsbestimmung ermöglichen soll. Das Projekt ist zunächst für die größere Mehrzweckdrohne ZenaDrone 1000 vorgesehen. Später könnte die Technologie auch auf weitere Drohnenplattformen des Unternehmens übertragen werden. Nach Angaben von ZenaTech soll das System quantenbasierte Trägheitssensorik mit KI-gestützter Korrektur der Flugbahn verbinden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von externen Navigationssignalen zu reduzieren und auch bei sogenanntem GPS-Jamming oder GPS-Spoofing eine präzise Navigation zu ermöglichen. Die Entwicklung befindet sich allerdings noch in einer frühen Forschungs- und Entwicklungsphase. Eine erfolgreich integrierte und im praktischen Einsatz nachgewiesene Quantennavigation hat ZenaTech bislang nicht gemeldet. Auch besteht kein Nachweis dafür, dass der Interceptor P-1 bereits über dieses Navigationssystem verfügt. Es handelt sich um zwei eigenständige Entwicklungsprogramme mit unterschiedlichen technischen Aufgaben.

Fazit: Drohnenabwehr und Navigation werden zu Schlüsseltechnologien

Mit dem geplanten Drohnenregiment bündelt die Bundeswehr künftig Aufklärung, unbemannte Wirksysteme, Drohnenabwehr und elektronische Kampfführung in einem eigenen Verband. Die aktuellen Entwicklungen in Litauen unterstreichen zugleich die Bedeutung der elektronischen Aufklärung und der Fähigkeit, auch unter schwierigen Signalbedingungen militärisch handlungsfähig zu bleiben. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) arbeitet mit dem Interceptor P-1 und seinem Projekt zur GPS-unabhängigen Quantennavigation an zwei Technologien, die unterschiedliche Herausforderungen moderner Drohneneinsätze adressieren. Während der P-1 bereits in die erste Flugtestphase eingetreten ist, befindet sich die Quantennavigation noch am Anfang der Entwicklung. Für die weitere Einordnung werden die Ergebnisse der technischen Erprobung, die Integration der geplanten Funktionen und mögliche spätere Kundenaufträge entscheidend sein. Die Bundeswehr-Pläne zeigen den militärischen Bedarf; ob und in welchem Umfang ZenaTech diesen künftig bedienen kann, bleibt offen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Bundeswehr - Aufbau des Drohnenregiments, 13.10.2026

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/struktur/10-panzerdivision/drohnenregiment

Bundeswehr - Ankündigung durch Pistorius, 02.10.2026

https://www.bundeswehr.de/de/meldungen/drohnen-regiment-ankuendigung-2026-6160702

Reuters - Elektronische Kampfführung in Litauen, 28.10.2026

https://www.reuters.com/world/germany-brigade-lithuania-monitor-kaliningrad-belarus-with-electronic-warfare-2026-10-28/

ZenaTech - Flugtests des Interceptor P-1, 28.07.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - Entwicklung der GPS-unabhängigen Quantennavigation, 26.02.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-initiates-defense-focused-quantum-navigation-system-for-gps-denied-drone-operations/

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