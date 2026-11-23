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Die Produktion militärischer Drohnen rückt zunehmend in den Mittelpunkt der westlichen Verteidigungsindustrie. Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus (ISIN: NL0000235190) will gemeinsam mit dem israelischen Drohnenhersteller Aeronautics die Fertigung des unbemannten Fluggeräts Orbiter 4 in Deutschland aufbauen. Die am 17. November bekannt gewordene Vereinbarung sieht vor, Produktion, Montage und technisches Know-how stärker in Deutschland zu verankern. Auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) arbeitet daran, wichtige Komponenten seiner Drohnen selbst herzustellen und die Abhängigkeit von externen Zulieferern zu reduzieren. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone testet dafür eigens entwickelte Leiterplatten, die in Taiwan gefertigt und anschließend in die Drohnenplattformen integriert werden. Hinter beiden Entwicklungen steht eine zentrale Frage: Wie lassen sich leistungsfähige militärische Drohnen mit verlässlichen und kontrollierbaren Lieferketten herstellen?

Airbus und Aeronautics planen Drohnenfertigung in Deutschland

Airbus DS Airborne Solutions und Aeronautics haben eine Kooperationsvereinbarung für die geplante Produktion und Montage der Orbiter-4-Drohne in Deutschland geschlossen. Das unbemannte Fluggerät kann senkrecht starten und landen und ist für militärische Aufklärungs- und Überwachungsaufgaben vorgesehen. Durch die VTOL-Technologie benötigt es keine klassische Start- und Landebahn und kann damit auch unter beengten Einsatzbedingungen verwendet werden. Nach der Vereinbarung soll Aeronautics technisches Wissen und Fertigungskompetenz übertragen, während Airbus seine Erfahrung mit unbemannten Fluggeräten und militärischen Aufklärungsdiensten einbringt. Ziel ist es, eine stärkere industrielle Grundlage für die Herstellung und Betreuung solcher Systeme in Deutschland zu schaffen. Die Umsetzung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt weiterer verbindlicher Vereinbarungen. Ein konkretes Produktionsvolumen, ein Auftragswert oder ein Termin für den Beginn der Serienfertigung wurden bislang nicht genannt.

Eigene Fertigung wird zum strategischen Vorteil

Die geplante Zusammenarbeit verdeutlicht, dass für die Verteidigungsindustrie nicht allein die Flugleistung einer Drohne entscheidend ist. Ebenso wichtig sind die Herkunft der verbauten Komponenten, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die langfristige Kontrolle über die technische Weiterentwicklung. Gerade bei militärischen Anwendungen müssen Hersteller hohe Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Zuverlässigkeit erfüllen. Werden zentrale elektronische Bauteile von externen Lieferanten bezogen, können Exportbeschränkungen, geopolitische Spannungen oder Lieferengpässe zusätzliche Risiken verursachen. Eine stärkere Kontrolle über die eigene Produktion kann deshalb Vorteile bieten. Gleichzeitig erfordert der Aufbau entsprechender Fertigungskapazitäten Investitionen, technische Erfahrung und umfangreiche Tests. Der Schritt von einer Entwicklungs- oder Kooperationsvereinbarung zur zuverlässigen Serienproduktion bleibt damit eine eigenständige Herausforderung.

ZenaTech testet selbst entwickelte Drohnenelektronik

Auch ZenaTech verfolgt eine Strategie zur stärkeren Kontrolle seiner Lieferkette. Das Unternehmen hatte im August bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit Flugtests selbst entwickelter Leiterplatten begonnen hat. Die elektronischen Komponenten werden bei Spider Vision Sensors in Taiwan hergestellt und anschließend in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Drohnenplattformen ZenaDrone 1000 und IQ Nano integriert. Die taiwanische Produktionsstätte umfasst nach Unternehmensangaben rund 16.000 Quadratfuß, umgerechnet etwa 1.486 Quadratmeter. Neben Leiterplatten arbeitet ZenaTech dort am Aufbau weiterer Fertigungsschritte für Komponenten wie Kameras, Sensoren und Motoren. Das Unternehmen möchte dadurch die Kontrolle über Entwicklung, Qualität und mögliche Produktionskosten verbessern. Die laufenden Tests sollen zeigen, ob die selbst entwickelten Komponenten die technischen Anforderungen im Flugbetrieb erfüllen. Eine abgeschlossene Validierung der gesamten Drohnenplattformen lässt sich daraus bislang nicht ableiten.

US-Verteidigungsmarkt stellt besondere Anforderungen

Für ZenaTech spielt die Herkunft seiner Komponenten auch mit Blick auf den amerikanischen Verteidigungsmarkt eine wichtige Rolle. Bei bestimmten Beschaffungen gelten dort Einschränkungen für Drohnen und elektronische Bauteile aus sicherheitskritisch eingestuften Herkunftsländern. ZenaTech möchte seine Lieferkette deshalb so aufbauen, dass die entsprechenden Anforderungen des National Defense Authorization Act, kurz NDAA, erfüllt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die angestrebte Aufnahme geeigneter Drohnenplattformen in das amerikanische Blue-UAS-Programm. Dafür müssen unter anderem die eingesetzten Komponenten dokumentiert und die erforderlichen technischen sowie sicherheitsbezogenen Prüfungen durchlaufen werden. Nach Unternehmensangaben arbeitet ZenaDrone an entsprechenden Voraussetzungen für mehrere Modelle. Die Zertifizierung ist jedoch noch nicht als abgeschlossen bestätigt. Auch die Eigenfertigung einzelner Leiterplatten bedeutet nicht automatisch, dass ein vollständiges Drohnensystem bereits für militärische Beschaffungen qualifiziert ist.

ZenaTech muss die Entwicklung in marktfähige Produkte überführen

Die aktuelle Airbus-Vereinbarung zeigt, welche Bedeutung der Aufbau kontrollierbarer Produktionsstrukturen für militärische Drohnensysteme gewinnt. Während Airbus mit Aeronautics eine industrielle Zusammenarbeit für ein bestehendes Fluggerät vorbereitet, setzt ZenaTech auf die schrittweise Entwicklung und Herstellung eigener elektronischer Komponenten. Die Geschäftsmodelle und Entwicklungsstände sind dabei unterschiedlich und nicht unmittelbar vergleichbar. Für ZenaTech könnte eine stärker integrierte Lieferkette langfristig helfen, technische Anpassungen schneller umzusetzen und bestimmte Abhängigkeiten zu reduzieren. Ob daraus tatsächlich niedrigere Kosten, höhere Produktionskapazitäten oder zusätzliche Aufträge entstehen, ist allerdings noch offen. Entscheidend werden die erfolgreiche Erprobung der Komponenten, die weitere Entwicklung der Drohnenplattformen und die Erfüllung der jeweiligen Beschaffungsanforderungen sein. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) liegt die Chance darin, sich mit einer besser kontrollierbaren Fertigung für künftige Anwendungen im Verteidigungsmarkt zu positionieren. Ein gesicherter wirtschaftlicher Erfolg lässt sich daraus zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ableiten.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

UASweekly - Airbus und Aeronautics planen Orbiter-4-Produktion in Deutschland, 18.11.2026

Autonomy Wire - Airbus und Aeronautics vereinbaren geplante Drohnenfertigung in Deutschland, 17.11.2026

https://autonomywire.tech/sections/air

ZenaTech - Flugtests eigener Leiterplatten und Aufbau einer integrierten Drohnenlieferkette, 11.08.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-in-house-pcb-flight-testing-advancing-vertical-integration-strategy-toward-ndaa-compliant-blue-uas-certification-and-expanded-defense-opportunities

ZenaTech - IQ Quad wird für Blue-UAS-Zertifizierungsverfahren vorbereitet, 16.06.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-prepares-the-iq-quad-land-survey-drone-for-submission-for-blue-uas-certification-to-enable-u-s-government-and-defense-procurement-readiness/

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Enthaltene Werte: NL0000235190,CA98936T2083