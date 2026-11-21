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Der Ausbau der nordamerikanischen Energieinfrastruktur eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten für spezialisierte Dienstleister. Der kanadische Energiekonzern TC Energy (ISIN: CA87807B1076) hat Pläne für eine rund 370 Kilometer lange Erdgasleitung in der Provinz Alberta vorgestellt. Damit reagiert das Unternehmen auf den steigenden Energiebedarf von Industrie, Kraftwerken und Rechenzentren. Parallel dazu meldet ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) neue Vermessungs- und Inspektionsaufträge von zwei kanadischen Energieunternehmen. Das potenzielle Projektvolumen beläuft sich auf knapp eine Million kanadische Dollar, wobei bislang 270.000 CAD vertraglich gesichert sind. Beide Entwicklungen zeigen, welche Bedeutung technische Dienstleistungen beim Ausbau bestehender und neuer Energieanlagen gewinnen können.

TC Energy plant 370 Kilometer lange Erdgasleitung

Mit dem sogenannten Alberta Growth Connector will TC Energy sein bestehendes Erdgasnetz in Westkanada erweitern. Die geplante Pipeline soll eine Länge von rund 370 Kilometern und einen Durchmesser von 48 Zoll haben. Sie ist Teil der vorgesehenen Weiterentwicklung des NGTL-Systems, das wichtige Förderregionen mit industriellen Verbrauchern verbindet. Nach Angaben des Unternehmens könnte die Nachfrage nach Transportkapazitäten innerhalb der nächsten fünf Jahre um rund 25 Prozent steigen. Für 2031 erwartet TC Energy einen Bedarf von etwa 18 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag, verglichen mit rund 14,4 Milliarden Kubikfuß im Jahr 2026. Neben der Ölsandindustrie zählen insbesondere Gaskraftwerke und neue Rechenzentren zu den möglichen Wachstumstreibern. Allerdings befindet sich der Alberta Growth Connector noch in der Planungsphase. Für die Umsetzung sind unter anderem Kundenverpflichtungen, Genehmigungen und endgültige Investitionsentscheidungen erforderlich.

Milliardeninvestitionen in Energieinfrastruktur schaffen Vermessungsbedarf

Große Energieprojekte benötigen umfangreiche technische Vorarbeiten, bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können. Bei Pipelines müssen mögliche Trassen untersucht, Grundstücksgrenzen erfasst und Gelände- sowie Umweltbedingungen dokumentiert werden. Hinzu kommen Vermessungen für Zufahrtswege, Verdichterstationen und andere technische Einrichtungen. Während der Bauphase werden präzise Daten benötigt, um die Positionierung von Anlagen zu überprüfen und den Fortschritt zu dokumentieren. Auch nach der Fertigstellung können regelmäßige Inspektionen erforderlich sein. Für spezialisierte Vermessungsunternehmen entsteht dadurch ein breites Tätigkeitsfeld, das von der ersten Projektplanung bis zur laufenden Überwachung reicht. Moderne Drohnen und digitale Auswertungsverfahren könnten diese Arbeiten künftig ergänzen und einzelne Prozesse effizienter gestalten.

ZenaTech gewinnt neue Aufträge von zwei Energieunternehmen

Passend zu dieser Entwicklung gab ZenaTech am 17. November neue Aufträge für seine Drone-as-a-Service-(DaaS)-Sparte bekannt. Das Unternehmen hat mit zwei bestehenden Kunden aus der kanadischen Energiebranche zusätzliche Vermessungs- und Inspektionsarbeiten vereinbart. Der erste Kunde ist ein etablierter Öl- und Gasproduzent, mit dem das übernommene Vermessungsgeschäft bereits seit mehr als zehn Jahren zusammenarbeitet. Aktuell werden Vermessungs- und Umweltleistungen im Wert von 150.000 CAD durchgeführt. Bei erfolgreicher Umsetzung erwartet ZenaTech innerhalb der kommenden sechs Monate mögliche Folgeaufträge von rund 500.000 CAD. Der zweite Kunde ist ein großes Energieinfrastrukturunternehmen, für das ZenaTech Inspektions-, Kartierungs- und Überwachungsarbeiten im Umfang von 120.000 CAD übernimmt. Für das kommende Jahr sieht das Management zusätzliches Auftragspotenzial von etwa 200.000 CAD. Insgesamt ergibt sich daraus ein mögliches Projektvolumen von rund 970.000 CAD. Davon sind 270.000 CAD bereits vertraglich vereinbart, während die übrigen 700.000 CAD bislang lediglich erwartete Folgearbeiten darstellen. Die Namen der beiden Kunden wurden nicht veröffentlicht. Eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen ZenaTech und TC Energy ist daher nicht belegt.

Drohnen und künstliche Intelligenz sollen die Effizienz steigern

ZenaTech verfolgt mit seiner Drone-as-a-Service-Sparte das Ziel, traditionelle Vermessungsdienstleistungen schrittweise durch Drohnentechnologie und automatisierte Datenverarbeitung zu ergänzen. Dazu übernimmt das Unternehmen etablierte Vermessungsbetriebe mit bestehenden Kundenbeziehungen und integriert diese in ein wachsendes Dienstleistungsnetzwerk. Gerade bei Energieprojekten könnten Drohnen künftig für Geländeaufnahmen, die Inspektion schwer zugänglicher Anlagen oder die Dokumentation von Baufortschritten eingesetzt werden. Ergänzend entwickelt ZenaTech KI-gestützte Verfahren zur Verarbeitung von LiDAR- und anderen Vermessungsdaten. Dadurch sollen bestimmte Arbeitsschritte automatisiert und Bearbeitungszeiten reduziert werden. Die technische Integration befindet sich jedoch weiterhin im Aufbau. Die angekündigten Effizienzsteigerungen sind deshalb noch nicht mit bereits flächendeckend erzielten Ergebnissen gleichzusetzen. Auch bei den aktuellen Energieaufträgen handelt es sich zunächst um Vermessungs- und Inspektionsdienstleistungen. In welchem Umfang dabei bereits eigene Drohnen oder KI-Systeme eingesetzt werden, geht aus der Unternehmensmeldung nicht hervor.

Bestehende Kundenbeziehungen eröffnen weiteres Auftragspotenzial

Für ZenaTech liegt die wirtschaftliche Bedeutung der neuen Projekte nicht allein im bereits vereinbarten Auftragsvolumen. Insbesondere die langjährige Zusammenarbeit mit einem der beiden Energiekunden könnte zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Größere Infrastrukturprojekte erstrecken sich häufig über mehrere Planungs- und Bauphasen, sodass wiederholt Vermessungs-, Dokumentations- und Inspektionsleistungen benötigt werden. ZenaTech möchte diese Nachfrage nutzen und durch die Kombination aus bestehenden Kundenbeziehungen und zusätzlichen technischen Dienstleistungen wachsen. Das Unternehmen erwartet bei den beiden aktuellen Kunden weitere Arbeiten im Umfang von insgesamt rund 700.000 CAD. Ob diese tatsächlich vergeben werden, hängt jedoch von der weiteren Projektentwicklung und den Entscheidungen der Auftraggeber ab. Aus den angekündigten Möglichkeiten lassen sich deshalb noch keine garantierten zusätzlichen Umsätze oder Gewinne ableiten.

Energieausbau bietet ZenaTech neue Wachstumsmöglichkeiten

Die Pipelinepläne von TC Energy verdeutlichen den möglichen Umfang des weiteren Ausbaus der nordamerikanischen Energieinfrastruktur. Steigender Energiebedarf aus Industrie, Stromerzeugung und Rechenzentren könnte in den kommenden Jahren zusätzliche Investitionen in Leitungen, Anlagen und Versorgungssysteme erforderlich machen. Damit dürfte auch der Bedarf an spezialisierten Vermessungs- und Inspektionsleistungen steigen. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) ist in diesem Markt bereits mit konkreten Kundenaufträgen vertreten und versucht, sein Dienstleistungsangebot durch Drohnen und künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Während die 370 Kilometer lange Pipeline von TC Energy noch auf notwendige Genehmigungen und Investitionsentscheidungen wartet, verfügt ZenaTech bei seinen neuen Energieprojekten bereits über vertraglich gesicherte Leistungen. Entscheidend wird nun sein, ob die angekündigten Folgeaufträge tatsächlich zustande kommen und sich die geplanten technologischen Verbesserungen wirtschaftlich nutzen lassen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

TC Energy - Ausbaupläne für das NGTL-System und den Alberta Growth Connector, 16.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1232384/000123238426000064/a11162026-tcenergyoutlin.htm

ZenaTech - Neue Vermessungs- und Inspektionsaufträge im kanadischen Energiesektor, 17.11.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-secures-energy-sector-survey-contracts-representing-nearly-c1-million-in-project-work-through-its-drone-as-a-service-business

The Canadian Press / CityNews - TC Energy plant Erweiterung des Pipeline-Netzes in Alberta, 16.11.2026

https://edmonton.citynews.ca/2026/11/16/tc-energy-plans-to-grow-alberta-pipeline-network-to-serve-oilsands-power-plants/

TC Energy - Ergebnisse des dritten Quartals 2026 und neue Wachstumsprojekte, 05.11.2026

https://www.tcenergy.com/announcements/2026/2026-11-05-tc-energy-reports-strong-third-quarter-2026-operating-and-financial-results

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