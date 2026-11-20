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Drohnen entwickeln sich zunehmend zu einer Alternative für zeitkritische Transporte. Der amerikanische Drohnenlogistiker Zipline hat Anfang November eine Finanzierungsrunde über 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und wird damit mit 21,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen, das ursprünglich durch den Transport medizinischer Güter bekannt wurde, baut inzwischen ein landesweites Liefernetz in den USA auf. Auch das Militär beschäftigt sich mit dieser Technologie: Die US-Armee sucht nach Möglichkeiten, Blutkonserven per Drohne direkt zu medizinischen Versorgungseinheiten zu transportieren. In diesem Marktumfeld meldet ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) einen neuen Entwicklungsschritt. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone hat mit Rattler Medical eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ein drohnengestütztes Bluttransportsystem für militärische Einsätze zu entwickeln.

Zipline erhält 1,5 Milliarden Dollar für den Ausbau seines Drohnennetzes

Die am 5. November bekannt gegebene Finanzierungsrunde gehört zu den bemerkenswerten Kapitalmaßnahmen im Drohnensektor. Zipline sicherte sich 1,5 Milliarden US-Dollar von Investoren, darunter Paradigm, WCM Investment Management und Layer Global. Auch Unternehmen und Investmentgesellschaften wie Uber, Fidelity, J.P. Morgan und Salesforce Ventures beteiligten sich. Nach der Kapitalaufnahme liegt die Bewertung von Zipline bei 21,5 Milliarden US-Dollar. Die Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der amerikanischen Fertigungskapazitäten, zusätzliche Mitarbeiter und den Aufbau eines landesweiten Drohnenliefernetzes fließen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit Walmart (ISIN: US9311421039). Die beiden Unternehmen wollen im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung 300 zusätzliche Drohnenlieferstandorte aufbauen. Damit soll der Transport kleinerer Waren über kurze Strecken erheblich ausgeweitet werden. Die ursprüngliche Geschäftsidee von Zipline war jedoch eine andere. Das Unternehmen begann mit der Versorgung medizinischer Einrichtungen in Afrika und transportierte unter anderem Blutkonserven und andere dringend benötigte medizinische Güter. Die aktuelle Finanzierungsrunde zeigt, welches wirtschaftliche Potenzial Investoren inzwischen in der automatisierten Drohnenlogistik sehen. Allerdings handelt es sich bei den 21,5 Milliarden US-Dollar um eine Unternehmensbewertung nach einer privaten Finanzierungsrunde und nicht um einen Börsenwert oder bereits erzielten Umsatz.

US-Armee sucht Drohnen für den Transport von Blutkonserven

Während Zipline vor allem sein kommerzielles Liefernetz erweitert, untersucht das amerikanische Militär den Einsatz von Drohnen für besonders zeitkritische medizinische Transporte. Im September wurde bekannt, dass die US-Armee im Rahmen ihres Projekts Army Blood Link nach unbemannten Fluggeräten sucht, die Blutprodukte zu medizinischen Einheiten im Einsatzgebiet transportieren können. Die Anforderungen verdeutlichen die praktische Herausforderung. Gesucht wurden Systeme, die jeweils 20 Einheiten an Blutprodukten transportieren können. Die geforderte Nutzlast lag bei mindestens 35 Pfund, also knapp 16 Kilogramm. Für die militärische Notfallversorgung kann eine schnelle Lieferung entscheidend sein. Blutprodukte müssen innerhalb geeigneter Temperaturbereiche transportiert werden. Gleichzeitig können beschädigte Straßen, große Entfernungen oder feindliche Aktivitäten den Transport mit Fahrzeugen erschweren.

Drohnen könnten hier eine ergänzende Transportmöglichkeit schaffen. Sie können Versorgungsgüter über Hindernisse hinweg befördern und möglicherweise verhindern, dass medizinisches Personal für einzelne Lieferungen gefährliche Strecken zurücklegen muss.

Die Suche der US-Armee belegt einen konkreten technologischen Bedarf. Sie bedeutet allerdings nicht, dass bereits ein entsprechender Auftrag an ZenaTech vergeben wurde.

ZenaTech vereinbart Entwicklung mit Rattler Medical

Am 12. November gab ZenaTech bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone eine Absichtserklärung mit dem amerikanischen Unternehmen Rattler Medical unterzeichnet hat. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines Drohnensystems, das Blutprodukte unter kontrollierten Temperaturbedingungen zu militärischem Sanitätspersonal transportieren kann. Rattler Medical entwickelt und produziert spezielle Transportbehälter für Blutprodukte. Das Unternehmen wurde von Donald Young gegründet, einem ehemaligen Sanitäter der US-Armee. Seine Produkte sollen die Versorgung von Patienten auch unter schwierigen Einsatzbedingungen ermöglichen. ZenaDrone bringt die geplante Flugplattform ein. Die beiden Unternehmen wollen die temperaturkontrollierten Behälter als Nutzlast unter einer Drohne transportieren. Dabei werden unterschiedliche Lieferverfahren untersucht. Eine Möglichkeit besteht darin, den Behälter aus der Luft abzugeben. Alternativ könnte die Drohne landen, damit medizinisches Personal die Lieferung direkt entgegennimmt. Welche Variante sich für den vorgesehenen Einsatz eignet, soll erst im Rahmen der Entwicklung und Erprobung entschieden werden.

Erster fliegender Prototyp für Anfang 2027 geplant

Die Unternehmen haben für das Projekt einen ersten Zeitplan vorgestellt. Innerhalb von zwei bis drei Monaten soll ein fliegender Prototyp entwickelt werden. Ausgehend von der Mitteilung vom 12. November wäre das Anfang 2027. Für den Sommer 2027 plant ZenaDrone außerdem eine Demonstration des Systems an einer Einrichtung des US-Militärs. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die technische Leistungsfähigkeit unter praxisnahen Bedingungen zu zeigen. Insbesondere müssten die Flugplattform, der Transportbehälter und die Übergabe der Blutprodukte zuverlässig zusammenarbeiten. Entscheidend ist jedoch der aktuelle Entwicklungsstand. Bislang handelt es sich um eine Absichtserklärung zwischen zwei Unternehmen. Ein fertig entwickeltes Gesamtsystem, ein erfolgreich abgeschlossener militärischer Flugtest oder ein Beschaffungsauftrag des US-Verteidigungsministeriums wurden nicht bekannt gegeben. Auch die angekündigte Demonstration ist derzeit ein Plan und keine bestätigte Abnahme durch die Streitkräfte.

ZenaDrone erweitert mögliche Anwendungen seiner Flugplattformen

Mit dem Projekt erschließt ZenaTech einen weiteren potenziellen Einsatzbereich für seine Drohnentechnologie. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone arbeitet bereits an der ZenaDrone 1000, die für militärische Aufklärung, Überwachung und spezielle Transportaufgaben vorgesehen ist. Die Plattform befindet sich weiterhin in der Erprobung. Für die medizinische Logistik sind andere Eigenschaften entscheidend als bei klassischen Aufklärungsmissionen. Neben der möglichen Nutzlast und Flugreichweite kommt es insbesondere auf die Zuverlässigkeit des Transports und die Einhaltung der vorgeschriebenen Temperaturbedingungen an. ZenaTech möchte dafür die Flugtechnik von ZenaDrone mit der spezialisierten Behältertechnologie von Rattler Medical verbinden. Ein wirtschaftlicher Vorteil könnte langfristig darin liegen, bestehende Drohnenplattformen für unterschiedliche Aufgaben anzupassen. Ob sich dieser Ansatz tatsächlich kostengünstig umsetzen lässt, hängt allerdings von den Entwicklungsergebnissen, der technischen Zulassung und möglichen Kundenaufträgen ab.

Vom Milliardenmarkt zum konkreten Auftrag ist es noch ein weiter Weg

Die Entwicklungen bei Zipline und der US-Armee zeigen, dass die Drohnenlogistik sowohl kommerziell als auch militärisch an Bedeutung gewinnt. Die 1,5 Milliarden US-Dollar frisches Kapital für Zipline verdeutlichen das Interesse großer Investoren. Die Suche der US-Armee nach unbemannten Bluttransportsystemen zeigt zugleich, dass entsprechende Anwendungen auch für die militärische Versorgung geprüft werden. ZenaTech positioniert sich mit seiner Vereinbarung mit Rattler Medical in einem spezialisierten Teil dieses Marktes. Eine geschäftliche Verbindung zu Zipline oder Walmart besteht nach den vorliegenden Informationen nicht. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) werden nun die angekündigten Entwicklungsschritte entscheidend sein. Gelingt Anfang 2027 ein fliegender Prototyp und anschließend die geplante Demonstration beim US-Militär, könnte das Unternehmen die technische Umsetzbarkeit seines Ansatzes besser belegen. Ob daraus ein marktfähiges Produkt und spätere Verteidigungsaufträge entstehen, bleibt bis dahin offen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Zipline - Finanzierungsrunde über 1,5 Milliarden US-Dollar und Ausbau des US-Drohnenliefernetzes, 05.11.2026

https://www.zipline.com/newsroom/zipline-raises-1-5-billion-to-build-nationwide-drone-delivery-network

ZenaTech - ZenaDrone unterzeichnet Absichtserklärung mit Rattler Medical für drohnengestützte Bluttransporte, 12.11.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-signs-mou-with-rattler-medical-to-develop-drone-based-battlefield-blood-delivery-system

Military Times - US-Armee sucht Drohnen für den Transport von Blutkonserven, 17.09.2026

Reuters - Zipline erreicht bei neuer Finanzierungsrunde eine Bewertung von 21,5 Milliarden US-Dollar, 05.11.2026

https://www.reuters.com/business/drone-delivery-startup-zipline-valued-215-billion-latest-funding-round-2026-11-05

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Enthaltene Werte: US9311421039,CA98936T2083