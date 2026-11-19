Zunehmende Zusagen kommerzieller und staatlicher Kunden in den globalen Geschäftsbereichen Drone-as-a-Service und Enterprise-SaaS von ZenaTech schaffen Transparenz hinsichtlich zukünftiger Umsätze

Toronto, Ontario, 19. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf Drohnen mit KI (künstliche Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS) und Enterprise-SaaS-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass sein konsolidierter Umsatzauftragsbestand die Marke von 20 Millionen CAD bzw. etwa 14 Millionen USD überschritten hat, was den geschätzten Wert unterzeichneter Verträge über Umsätze widerspiegelt, die voraussichtlich in zukünftigen Berichtszeiträumen realisiert werden, und organisches Wachstum verdeutlicht. Dieser Auftragsbestand stellt eine wichtige Kennzahl für die Kundenzusagen dar und sorgt für eine höhere Transparenz hinsichtlich zukünftiger Umsätze, während das Unternehmen seine globalen Aktivitäten ausbaut, erworbene Unternehmen integriert, KI-gestützte Drohnentechnologie implementiert und neue geschäftliche Möglichkeiten durch gezielte Geschäftsentwicklungsinitiativen nutzt.

"Das Überschreiten der Marke von 20 Millionen CAD beim Umsatzauftragsbestand unterstreicht die Stärke unserer Kundenbeziehungen sowie die geschäftlichen Möglichkeiten, die sich aus unserer Drone-as-a-Service-Strategie ergeben", sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Über unser wachsendes Netzwerk an DaaS-Unternehmen verfolgen wir größere, mehrjährige Projekte, erweitern unser Dienstleistungsangebot für bestehende Geschäftskunden, Blue-Chip-Kunden und staatliche Auftraggeber und integrieren KI-gestützte Drohnentechnologie in unsere Leistungserbringung. Unser Hauptaugenmerk ist weiterhin darauf gerichtet, organisches Wachstum voranzutreiben, die betriebliche Effizienz zu steigern und ein skalierbares sowie zunehmend vorhersehbares Umsatzmodell aufzubauen."

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie für die übernommenen DaaS-Unternehmen stärkt ZenaTech die Kapazitäten in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung über alle erworbenen Unternehmen hinweg. Diese Initiativen umfassen eine verstärkte Teilnahme an Branchenveranstaltungen und Fachmessen, eine gezielte Kundenansprache, einen erweiterten Zugang zu Ausschreibungs- und Beschaffungsportalen für privatwirtschaftliche und staatliche Aufträge sowie die Nutzung der wachsenden geografischen DaaS-Präsenz des Unternehmens, um größere und standortübergreifende Verträge anzustreben. Darüber hinaus plant das Unternehmen, sich auf den Querverkauf ergänzender Dienstleistungen zu konzentrieren, um den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu steigern, seinen adressierbaren Markt zu erweitern und ein anhaltendes organisches Wachstum von Umsatz und Auftragsbestand zu erzielen.

Dieser Meilenstein spiegelt Kundenzusagen in den globalen Geschäftsbereichen des Unternehmens wider, einschließlich der Segmente Drone-as-a-Service und Enterprise-SaaS. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden voraussichtlich über Zeiträume von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten als Umsatzerlöse erfasst, sobald die Dienstleistungen erbracht und die entsprechenden Leistungsverpflichtungen erfüllt sind. Das Management erwartet zusätzliches Umsatzpotenzial aus laufenden Angebotsverhandlungen, bestehenden Kundenbeziehungen, Rahmendienstleistungsvereinbarungen sowie Änderungsaufträgen zu bestehenden oder laufenden Verträgen, die zum Stichtag größtenteils noch nicht abgeschätzt werden können. Der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung variiert in Abhängigkeit von den individuellen Vertragsbedingungen, dem Projektumfang, den Kundenanforderungen und den Lieferplänen.

Das DaaS-Geschäft von ZenaTech verbindet etablierte Dienstleistungsunternehmen und erfahrene operative Teams mit den in der Entwicklung befindlichen Drohnentechnologien und Automatisierungskapazitäten des Unternehmens. Die Dienstleistungen unterstützen Anwendungen wie Vermessung, Kartierung, Inspektion, Überwachung und andere feldbasierte Tätigkeiten. Das Unternehmen verfolgt Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistungserbringung, Produktivität und Skalierbarkeit durch die Integration von Drohnen, Sensoren, Datenverarbeitung und KI-gestützten Tools.

Der vertraglich gesicherte Umsatzauftragsbestand stellt keine Kennzahl für gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erfasste Umsätze dar, stellt keine bereits erhaltenen Zahlungseingänge dar und ist nicht als Garantie für zukünftige Umsätze zu verstehen. Die Umsätze werden gemäß den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens erfasst, sobald die entsprechenden Dienstleistungen erbracht und die Leistungsverpflichtungen erfüllt sind. Die tatsächlichen Umsätze und der Zeitpunkt ihrer Realisierung könnten aufgrund von Änderungen des Projektumfangs oder der Zeitpläne, Vertragsänderungen oder -kündigungen, Kundenanforderungen, betrieblichen Faktoren und sonstigen Umständen von den aktuellen Schätzungen abweichen.

Zur besseren Orientierung für US-Investoren wurden Beträge in kanadischen Dollar unter Anwendung des Wechselkurses der Bank of Canada vom 18. November 2026 von 1,00 USD = 1,43 CAD in US-Dollar umgerechnet und unterliegen Wechselkursschwankungen.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen für Technologien der nächsten Generation, einschließlich Waldbrandmanagement, Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie integrierten Verteidigungssystemen voran.

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Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

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Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument zählen unter anderem: die Erwartungen von ZenaTech hinsichtlich seiner Umsätze, Aufwendungen, Produktion, seines operativen Betriebs, seiner Kosten, seines Cashflows und seines künftigen Wachstums; Erwartungen in Bezug auf zukünftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit vorgesehen auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnenprodukte wie ZenaDrone 1000, IQ Square, IQ Nano, IQ Quad, ZenaTech 2000, IQ Glider, IQ Sphere, IQ Aqua und Interceptor P-1; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für Märkte wie derzeit vorgesehen zu entwickeln; der voraussichtliche Liquiditätsbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie damit verbundene Betriebs- und Umsetzungsrisiken; Erwartungen hinsichtlich des künftigen Betriebs und der Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und der Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, ökologische, steuerliche, sicherheitsrelevante und sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Schwellenländern; regulatorische Risiken; ungünstige Öffentlichkeitswirkung oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Prognose von Trends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche sowie die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; die von ZenaTech für die nächsten zwölf Monate erwarteten Geschäftsziele; die Fähigkeit von ZenaTech, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigenkapital oder die Aufnahme von Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteil; die Fähigkeit, geplante Akquisitionen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, unter anderem durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; das Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und etwaige Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie sonstige damit verbundene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Formular F-1, im Formular 20-F und in anderen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingereicht wurden. Der Auftragsbestand des Unternehmens lässt sich möglicherweise nicht in der erwarteten Höhe oder zu den erwarteten Zeitpunkten in ausgewiesene Umsatzerlöse umwandeln; zu den Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen, zählen Stornierungen durch Kunden, Vertragsänderungen, Verzögerungen, betriebliche Anforderungen, Wechselkursschwankungen und Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Gesetz erforderlich. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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