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Masterflex steigert Umsatz und erreicht Rekordergebnis in den ersten neun Monaten 2026 - Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt



04.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Masterflex steigert Umsatz und erreicht Rekordergebnis in den ersten neun Monaten 2026 - Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt Konzernumsatz nach neun Monaten bei 82,2 Mio. Euro (9M/2025: 79,8 Mio. Euro)

Operatives Konzern-EBIT auf Neunmonats-Rekordhoch bei 12,3 Mio. Euro (9M/2025: 12,1 Mio. Euro)

Operative EBIT-Marge bei 14,9 % (9M/2025: 15,1 %) trotz Anlaufkosten für Marokko weitgehend stabil

Nettoverschuldung auf 1,0 Mio. Euro reduziert (31.12.2025: 2,7 Mio. Euro); Eigenkapitalquote auf 74,1 % gesteigert (31.12.2025: 73,3 %)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Gelsenkirchen, 4. November 2026 - Die Masterflex SE ( ISIN: DE0005492938 ) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 ihre positive Entwicklung fortgesetzt. Trotz eines weiterhin herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Umfelds hat die Gesellschaft Umsatz und Ergebnis erneut gesteigert und abermals ein Rekordergebnis für den Zeitraum von Januar bis September erzielt. Wachstum vor allem der "Life"-Zielindustriegruppe Von Januar bis September 2026 steigerte Masterflex den Umsatz um 3,0 % auf 82,2 Mio. Euro (9M/2025: 79,8 Mio. Euro). Im dritten Quartal isoliert betrachtet legten die Erlöse sogar um 5,6 % auf 27,9 Mio. Euro (Q3/2025: 26,5 Mio. Euro) zu. Preis- und Volumeneffekte trugen gleichermaßen zum Wachstum bei. Wichtigster Treiber war erneut die Zielindustriegruppe "Life": Sowohl Kunden aus der Medizintechnik als auch aus der Lebensmittelindustrie fragten mehr Produkte nach. Regional verzeichnete insbesondere der Heimatmarkt Deutschland eine deutlich positive Entwicklung. Auch in Europa lag der Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau, während sich in Asien der positive Trend aus dem ersten Halbjahr fortsetzte. In Amerika blieb der Umsatz leicht unter Vorjahr; hier wirkten sich rückläufige Umsätze in Teilbereichen und Währungseffekte aus. Der Auftragseingang blieb auf einem hohen Niveau und war wesentlich von der Medizintechnik geprägt. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. September 2026 auf 23,2 Mio. Euro (30. Juni 2026: 21,8 Mio. Euro; 31. Dezember 2025: 19,8 Mio. Euro). Operatives Ergebnis und Konzernergebnis weiter gesteigert Ergebnisseitig setzte Masterflex die positive Entwicklung fort und erreichte erneut Rekordwerte im Neunmonatszeitraum. Das operative EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,9 % auf 16,8 Mio. Euro (9M/2025: 16,1 Mio. Euro). Das operative EBIT erhöhte sich um 1,9 % auf 12,3 Mio. Euro (9M/2025: 12,1 Mio. Euro). Die operative EBIT-Marge lag entsprechend bei 14,9 % (9M/2025: 15,1 %) und verbesserte sich damit leicht gegenüber dem Halbjahreswert von 14,8 %. In der gegenüber dem Vorjahr moderat rückläufigen operativen EBIT-Marge spiegeln sich Einmaleffekte aus den Anlaufkosten für den Standortaufbau in Marokko wider, die auf EBIT-Basis mit rund 0,6 Mio. Euro zu Buche schlugen. Effizienzsteigerungen in Produktion und Einkauf konnten diese Belastung teilweise ausgleichen. Die Materialeinsatzquote auf Basis der Gesamtleistung verbesserte sich auf 26,9 % (9M/2025: 27,8 %). Die Personaleinsatzquote erhöhte sich auf 36,9 % (9M/2025: 35,0 %), was vor allem auf den Personalaufbau in Marokko, inflationsbedingt höhere Personalkosten, das Insourcing von IT-Leistungen sowie den Einsatz von Leiharbeitskräften infolge eines zeitweise hohen Krankenstands zurückzuführen ist. Die sonstigen Aufwendungen gingen unter anderem durch das IT-Insourcing um 4,0 % auf knapp 14,0 Mio. Euro zurück. Das den Aktionären der Masterflex SE zurechenbare Konzernergebnis erhöhte sich um 10,0 % auf 8,5 Mio. Euro (9M/2025: 7,7 Mio. Euro). Dazu trugen auch eine niedrigere Steuerquote und das verbesserte Finanzergebnis bei. Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend von 0,81 Euro auf 0,89 Euro. Solide Finanzlage und weiter sinkende Nettoverschuldung Die Bilanz präsentiert sich weiterhin ausgesprochen solide. Das Eigenkapital erhöhte sich insbesondere infolge des positiven Neunmonatsergebnisses auf 75,1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 73,3 % zum Jahresende 2025 auf 74,1 %, obwohl sich die Bilanzsumme zum 30. September 2026 auf 101,3 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 94,2 Mio. Euro) ausweitete. Der Finanzmittelbestand stieg seit Jahresende 2025 trotz höherer Investitionen um 0,7 Mio. Euro auf 13,1 Mio. Euro. Gleichzeitig gingen die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten um 1,0 Mio. Euro auf 14,1 Mio. Euro zurück. Die Nettoverschuldung sank deutlich von 2,7 Mio. Euro zum Jahresende auf rund 1,0 Mio. Euro. Investitionen schaffen Grundlage für weiteres Wachstum Im Zuge der Umsetzung der Konzernstrategie Hero@Zero setzte Masterflex in den ersten neun Monaten mehrere strategische Wachstumsinitiativen fort. Ein wichtiger Schritt ist der im vergangenen Geschäftsjahr abgeschlossene Engineering- und Rahmenvertrag mit einem Industriekunden. Das Projekt eröffnet den Einstieg in neue Material-, Assemblierungs- und Automatisierungstechnologien und erweitert die technologische Wertschöpfungstiefe. Erste Umsätze daraus werden weiterhin ab 2027 erwartet. Mittelfristig kann das Projekt gemeinsam mit möglichen Folgeprojekten jährlich bis zu 10 Mio. Euro zusätzlich beitragen. Zugleich erhöht es den Anteil wiederkehrender Erlöse. Der Aufbau des neuen Produktionsstandorts in Marokko ist weit fortgeschritten. Der Produktionsstart ist weiterhin für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Die moderne Fertigungsstätte schafft zusätzliche Kapazitäten für hochspezialisierte Schlauch- und Verbindungssysteme für die Luftfahrtindustrie. Mittelfristig soll der Standort einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau des Luftfahrtgeschäfts leisten. Perspektivisch wird eine Verdopplung des Umsatzes in diesem Bereich angestrebt. Darüber hinaus hat Masterflex gezielt die Reinraumkapazitäten für Anwendungen in der Medizin- und Labortechnik ausgebaut. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, der anhaltend hohen Nachfrage in diesem margenstarken Geschäft zu begegnen und die Position in den wachstumsstarken Bereichen Life Sciences und Medizintechnik weiter auszubauen. Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: "Mit dem Produktionshochlauf in Marokko, dem Ausbau der Reinraumkapazitäten und den erwarteten ersten Umsätzen aus dem Engineering-Vertrag in 2027 richten wir unser Unternehmen konsequent auf die kommenden Jahre aus. Die Initiativen werden kurzfristig mit Anlauf- und Investitionsaufwendungen verbunden sein, schaffen aber zusätzliche Kapazitäten und Wachstumsmöglichkeiten. Für das laufende Geschäftsjahr bekräftigen wir daher unsere Prognose." Prognose für 2026 bestätigt Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung sowie der weiterhin soliden Auftragslage bestätigt der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Trotz unverändert bestehender geopolitischer, handels- und wirtschaftspolitischer Unsicherheiten erwartet die Gesellschaft weiterhin Umsatzerlöse zwischen 103 Mio. und 108 Mio. Euro (2025: 102,6 Mio. Euro) sowie ein EBIT in einer Bandbreite von 13 Mio. bis 16 Mio. Euro (2025: 13,7 Mio. Euro). Die zuvor genannten Wachstumsprojekte werden zunächst von Anlaufkosten geprägt sein und die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2026 noch leicht belasten. Gleichwohl geht der Vorstand weiterhin davon aus, die operative EBIT-Marge im Gesamtjahr auf einem stabilen Niveau halten zu können. Ausgewählte Konzernkennzahlen in TEUR 9M/2026* 9M/2025* Veränderung Konzernumsatzerlöse 82.229 79.833 3,0 % EBITDA (operativ) 16.767 16.145 3,9 % EBIT (operativ) 12.283 12.053 1,9 % EBIT 12.125 11.963 1,4 % EBT (operativ) 11.674 11.298 3,3 % Konzernergebnis (Anteil der Aktionäre der Masterflex SE) 8.517 7.743 10,0 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,89 0,81 9,9 % EBIT-Marge (operativ) 14,9 % 15,1 % Nettoumsatzrendite 10,4 % 9,7 % Mitarbeiter (Anzahl) 617 603 2,3 % in TEUR 30.09.2026* 31.12.2025 Veränderung Konzern-Eigenkapital 75.124 69.015 8,9 % Konzern-Bilanzsumme 101.335 94.175 7,6 % Konzern-Eigenkapitalquote 74,1 % 73,3 %

*ungeprüft Quartalsbericht Der 9-Monatsbericht zum 30. September 2026 wurde auf www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ veröffentlicht. Webcast Heute, am 4. November 2026, um 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren ein Webcast statt. Die Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 steht unter www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ zum Download zur Verfügung. Für eine Anmeldung zum Webcast registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: Masterflex SE - Earnings Call 9M 2026



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293 , ISIN: DE0005492938 ) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.



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Susan Hoffmeister

Investor Relations

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