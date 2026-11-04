Dübendorf - Obwohl Früchte in gekühlten Lastwagen transportiert werden, variiert die Temperatur oft innerhalb der Ladung. Ungenügend vorgekühlte Paletten, ungeeignete Verpackungen oder ungünstige Stapelung begünstigen Wärmenester. Empa-Forschende haben einen digitalen Zwilling eines Kühltransporters entwickelt, um Transporte zu optimieren und die Haltbarkeit der Lebensmittel besser einzuschätzen. Damit Früchte nach der Ernte frisch bleiben, müssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab